„Zum Vergessen“: Neurieds Dritte geht gegen Münchner Kickers mit 2:13 unter

Tobias Rehse verliert gegen die Münchner Kickers in seiner Trainerkarriere erstmals zweistellig. © TSV Neuried

Der TSV Neuried III verliert haushoch gegen die Münchner Kickers. Der Aufsteiger wird seiner Favoritenrolle beim Kantersieg mehr als gerecht.

Neuried – Tobias Rehse, Trainer des TSV Neuried III, hatte schon Schlimmes befürchtet. Nicht ohne Grund steigen die Münchner Kickers in die Kreisklasse auf, während die dritte Fußball-Herrenmannschaft des TSV Neuried den Gang in die B-Klasse antreten muss. Schon nach wenigen Minuten im Duell der beiden Noch-A-Klassisten war am Sonntag klar, dass sich Rehses Befürchtungen bestätigen würden – oder sogar Schlimmeres.

Münchner Kickers – TSV Neuried III 13:2 (6:1)

Der Klassenunterschied war deutlich zu sehen, die personell mal wieder dünn besetzten Neurieder kamen gegen den designierten Meister mit 2:13 (1:6) unter die Räder.

„Es ist eine Saison zum Vergessen“, resümierte Rehse, unter dessen Leitung Neurieds Dritte bis dato noch nie zweistellig verloren hatte. Die Ehrentreffer für den TSV erzielten Severin Kürn zum 1:6-Halbzeitstand und Michael Buchberger zum 2:8. (te)

TSV Neuried III: Eisend; Knorr, Kürn, Lindheimer, Aust, Marzahn, Zipfel, Roos (C), Jakovljevic, Buchberger, Anzenberger; Rechthaler

Tore: 1:0 Knezevic (6.), 2:0 Roos (14./ET), 3:0 Stanic (23.), 4:0 Budimir (25.), 5:0 Stanic (29.), 6:0 Budimir (42.), 6:1 Kürn (43.), 7:1 Stanic (49.), 8:1 Cupic (53.), 8:2 Buchberger (55.), 9:2 Filipovic (59.), 10:2, 11:2 Knezevic (68., 71.), 12:2, 13:2 Cupic (82., 88.)