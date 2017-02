B-Mädchen holen Oberbayerische Hallenmeisterschaft

Spielgemeinschaft von DJK Würmtal und TSV Neuried gewinnt

TSV Neuried/ DJK Würmtal – Zwei Vereine, ein Team – und was für eins: Die B-Juniorinnen-Spielgemeinschaft von DJK Würmtal und TSV Neuried hat sich den oberbayerischen Hallentitel geholt.

„Das ist einmalig. Zu rechnen war damit nicht. Die Mädels mussten alle ganz schön kämpfen“, sagt Rene Bormann, der die Fußballerinnen gemeinsam mit Eric Kirschner und Serafin Luis betreut.

Die Spielgemeinschaft existiert seit dem Sommer 2014. „Die Mädchen haben sich gesucht und gefunden“, so Bormann. Federführend ist die DJK. Da die Planegger aber über keine Frauenmannschaft verfügen, schnuppert der Nachwuchs heuer vereinzelt bei den Neurieder Bezirksliga-Frauen rein. Im Freien treten die Mädchen in der Kreisliga an. Mit sechs Siegen in sieben Partien überwintern sie auf dem ersten Tabellenplatz, punktgleich mit Verfolger SV Pullach. Die Würmtalerinnen träumen von Meistertitel und Aufstieg. In der Halle konnten sie jetzt schon einen großen Erfolg feiern.

Ende November traten sie bei der Hallenmeisterschaftsvorrunde an, gewannen viermal und trennten sich 0:0 vom TSV Haar. Das brachte sie auf Platz eins, mit einem Punkt Vorsprung vor dem FC Stern München.

Nur die Turniersieger qualifizierten sich für die Endrunde, die am vergangenen Wochenende in Altmannstein bei Ingolstadt über die Bühne ging. Dort wurden die Nerven der Trainer und mitgereisten Eltern ordentlich strapaziert. Die Würmtalerinnen starteten mit einem 2:1 gegen den FFC 07 Bad Aibling ins Turnier und ließen ein 3:0 gegen den FSV Höhenrain folgen. Damit waren sie bereits früh fürs Halbfinale qualifiziert. Im Spiel um den Gruppensieg gegen den Ligakonkurrenten SV Pullach gönnten sie sich ein Auszeit und mussten sich mit einer 0:2-Niederlage und Rang zwei abfinden.

Im Halbfinale trafen sie auf den Sieger der anderen Gruppe, die SG FC Schwaig/FC Eittingermoos. Die Würmtalerinnen traten wie ausgewechselt auf, waren konzentriert und legten eine große Laufbereitschaft an den Tag. Den packenden Schlagabtausch entschieden sie mit 1:0 für sich. Im Endspiel trafen sie auf den BCF Wolfratshausen, der zuvor den SV Pullach mit 2:1 aus dem Weg geräumt hatte. In der regulären Spielzeit wollte kein Tor gelingen. Die Entscheidung musste im Siebenmeterschießen fallen. Und hier zeigte Franzi Bormann ihre Qualitäten als Torfrau. Zweimal parierte sie, während Nina Marx und Iva Filipovic für die SG Würmtal/Neuried trafen.

Elf Hallenturniere bestritten die Mädchen in diesem Winter. Am Samstag, 25. Februar, 14 Uhr, laden sie selbst ein: Zehn Mannschaften treten im Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium an, darunter Teams aus Sterzing und Brixen, außerdem Ligakonkurrent Pullach.

Die Vorbereitung für den Wiedereinstieg in die Punktspielrunde beginnt heute. Drei Testspiele gegen starke Gegner sind organisiert. Schließlich haben die Mädchen auch im Freien noch einiges vor.

Text: nik

Quelle: fussball-vorort.de