B2 des SV Planegg-Krailling verliert durch Slapstick-Gegentor - F1 des TSV Neuried in Torlaune

Die B2-Junioren des SV Planegg-Krailling mussten beim SV Untermenzing eine Last-Minute-Niederlage hinnehmen. Die F1 des TSV Neuried hat einen Kantersieg gefeiert.

Die B2-Jugendfußballer des SV Planegg-Krailling haben ein bitteres Wochenende hinter sich. Beim SV Untermenzing zeigten die ersatzgeschwächt angetretenen Planegger eine ordentliche Leistung, ließen aber vor dem gegnerischen Tor mal wieder die nötige Konsequenz vermissen. Als alles bereits nach einem torlosen Unentschieden aussah, nahm das Spiel in der Nachspielzeit noch eine überraschende Wendung:

Die SVP-Defensive verpasste es nach einem Eckball mehrfach, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, stattdessen prallte ein Klärungsversuch an einem gegnerischen Spieler ab und von dort direkt zum 0:1-Endstand ins Planegger Tor. (te)

Neurieds F1 in Torlaune

Die F1-Jugend des TSV Neuried war am Wochenende in Torlaune. Die Nachwuchskicker feierten gegen den TSV Turnerbund einen 10:1-Kantersieg. Je zwei Tore erzielten Luis Schönl, Emre Sefket Oglou, Mikail Sönmezcizek und Maxi Lemke, dazu trafen Sawo Radic und Leo Büld. Die Neurieder F2 konnte gegen den TSV München-Ost vor allem im ersten Durchgang überzeugen. Zwar gerieten die Würmtaler in Rückstand, doch Daniel Kanz gelang der verdiente Ausgleich. Im zweiten Durchgang schwanden allerdings die Kräfte, die Gastgeber mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. (te)