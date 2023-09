Bemühte Neurieder unterliegen formstarken Aubingern in Unterzahl

Einen engagierten Auftritt ohne Belohnung boten Maximilian Le Dren (l.) und der TSV Neuried. Foto: Schönwälder © Schönwälder

Die Steigerung in der zweiten Halbzeit reichte nicht für den Sieg. Der TSV Neuried musste gegen den SV Aubing den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Neuried – Wer gedacht hatte, dass Fußball-Bezirksligist TSV Neuried nach dem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Brunnthal bereits die Wende geschafft hätte, ist am Samstag enttäuscht worden. Vor heimischem Publikum kassierte das Team von Trainer Daniel Dörfler gegen den formstarken SV Aubing eine 1:2-Niederlage (0:1) und verweilt mit sieben Punkten aus acht Spielen auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.

Dörfler war hinterher zwiegespalten in der Bewertung der Leistung seiner Mannschaft. Einerseits empfand er den Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten als „etwas zu verhalten“, andererseits wertete er die Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel als positiv. Insgesamt sei die Niederlage „im Großen und Ganzen“ aber verdient gewesen.

TSV-Trainer Dörfler über schwache erste Häfte: „Haben die Abstände nicht eingehalten“

In Halbzeit eins war den Neuriedern wenig Rückenwind durch den zuvor in Brunnthal errungenen Sieg anzumerken. Die seit Wochen ungeschlagenen Gäste waren das bessere Team und kamen zu mehr Tormöglichkeiten. „Wir haben die Abstände nicht eingehalten, daher hatte Aubing zu viel Platz im Zentrum“, stellte der Neurieder Übungsleiter fest. Aus dem Zentrum heraus fiel auch das 0:1 nach 22 Minuten, als Aubings Thomas Graml steil geschickt wurde und sich gegen Torwart Konstantin Kühnle durchsetzte.

Kurz darauf hätte der SVA bereits das 0:2 nachlegen können, doch Top-Torjäger Athanasios Savvas setzte einen umstrittenen Strafstoß an die Latte. „Das Schicksal hat entschieden, dass es kein Elfmeter war“, kommentierte Dörfler. Somit blieben die Hausherren zumindest im Spiel.

„Wir haben in der Halbzeit einige Sachen angesprochen und versucht, diese auch umzusetzen“, lobte der TSV-Coach, der kurz nach Wiederanpfiff gleich dreimal wechselte. Einer der Einwechselspieler, Marcell Kallmann, kreuzte gut fünfundzwanzig Minuten vor Spielende in den Sechzehner und ging nach einem leichten Kontakt zu Boden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Benedikt Nowack sicher.

Dörfler verärgert über Platzverweis: „Für mich war das kein Rot“

Doch nur kurz nach dem Ausgleich flog Neurieds Außenverteidiger Florian Hessenberger nach einer Notbremse gegen einen kreuzenden Aubinger Angreifer vom Platz (76.). „Ein weiterer Abwehrspieler war noch auf gleicher Höhe, für mich war es keine Rote Karte“, haderte Dörfler. Noch bitterer: Den anschließenden Freistoß von der Strafraumkante verwandelte Artin Shamolli sehenswert zum 1:2.

Die Reaktion der Mannschaft auf den Nackenschlag nötigte Dörfler Respekt ab. Er betonte: „Wir haben eine Reaktion gezeigt und an uns geglaubt. Schade, dass wir uns nicht belohnt haben.“ Die Gastgeber erarbeiteten sich noch mehrere Möglichkeiten. Die größte davon hatte Simon Prangenberg auf dem Fuß, doch er traf in der Nachspielzeit nach einer Einzelaktion das Tor nicht. „Kein Vorwurf an ihn, er hat sich die Chance selbst erarbeitet“, so Dörfler. Weiter geht es für Neuried am Freitagabend im Kellerduell bei der SpVgg 1906 Haidhausen. (te)

TSV Neuried – SV Aubing 1:2 (0:1)

TSV Neuried: Kühnle (C); Hessenberger, Le Dren, Ammar, Schwahn, Wippert, Uslu, Karmazyn, Kurras, De Caro, Ozcan; Nowack, M. Ralic, Kallmann, Horatz-Bauerfeind, Prangenberg

SV Aubing: Boraze; Graml, Djobo, Schlüter, Horstmann, Heigl (C), Sevinc, Savvas, Bajramovic, Shamolli, Koch; Pasternak, Bulut, Ghigani, Hohmann, Gobitaka

Tore: 0:1 Graml (22.), 1:1 Nowack (69., ), 1:2 Shamolli (78.)

Rote Karte: Hessenberger/Neuried (78., Notbremse)