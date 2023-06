„In der Weißbierliga sollen die in den Urlaub fahren“: Gautinger SC plant weiter mit Kreisklasse

Trainer Bernd Ziehnert bleibt beim Gautinger SC. Für den frühen Saisonbeginn in der Kreisklasse kritisiert er den BFV. Viele Spieler befänden sich dann noch im Urlaub.

Gauting – Große Zweifel zu seiner Zukunft hatte Bernd Ziehnert nicht. Der Trainer der ersten Herrenmannschaft des Gautinger SC hatte sich schon in den vergangenen Wochen mit den Planungen für die kommende Saison befasst. Doch offiziell wollten er und die Abteilungsleitung noch nicht verkünden, ob man den gemeinsamen Weg fortsetzen würde. Nun bestätigt Ziehnert, dass er weitermachen wird. „Es war aber eigentlich schon vor Saisonende klar“, sagt er.

Gautinger SC: Kritik am frühen Saisonbeginn in der Kreisklasse

Nicht nur auf dem Trainerposten, auch im Kader der ersten Mannschaft herrscht beim Gautinger SC Konstanz. Nur wenige Spieler werden sich verabschieden. Leon Schwarzenbach und Torwart Maximilian Müller beenden, zumindest vorerst, ihr aktives Fußballer-Dasein. Nico Graf geht zum Studieren nach Regensburg und Dennis Meyer, der in der gerade abgelaufenen Saison ohnehin nicht mehr spielte, zieht nach Augsburg. Zudem habe ihm Christoph Binder mitgeteilt, dass er wohl künftig nicht mehr die Zeit finden werde, zum Training zu kommen, berichtet Ziehnert. Dafür würden wohl fünf A-Jugendliche zur ersten Mannschaft stoßen.

Die Zahl der potenziell verfügbaren Spieler werde weiterhin groß sein, sagt Ziehnert. Bis zu 50 Namen für die erste und die zweite Mannschaft, die Florian Richter als Spielertrainer in der kommenden Saison betreuen wird, stehen auf Ziehnerts Zettel. Doch nicht alle wird er in dieser Saison wohl zu Gesicht bekommen, viele nur vereinzelt. „Wir haben im Herrenbereich des Gautinger SC überwiegend Studenten“, erklärt der Trainer. „Einige schaffen es zeitlich kaum einmal zum Training, immer sind ein paar von ihnen gerade für einige Monate oder auch länger zum Studieren woanders. Aber einige kommen dann trotzdem aus Innsbruck oder so zum Spieltag angereist.“

Im Schnitt, sagt Ziehnert, seien in der zurückliegenden Saison zu den Trainingseinheiten jeweils 15 Spieler gekommen, und keineswegs immer dieselben. Dass man in der Kreisklasse trotzdem einigermaßen gut mithalten konnte und die Abstiegsrunde ungefährdet als Tabellenerster abschloss, liege auch daran, dass sich viele von ihnen schon seit vielen Jahren kennen. „Fast alle sind Gautinger Eigengewächse. Sie müssen nicht so oft zusammen trainieren, um gut miteinander zu spielen. Und auch ich kenne viele von ihnen schon lange, habe einige schon in der F-Jugend trainiert.“ Auch deshalb, glaubt er, ließen sich viele immer wieder von ihm überreden, zumindest an Spieltagen vorbeizuschauen.

„In einer Weißbierliga wie der Kreisklasse sollen die Leute im Sommer in den Urlaub fahren dürfen.“

Wenn mehr Spieler regelmäßiger verfügbar wären, wäre die Kreisklasse nicht das richtige Niveau, so Ziehnert. Er nimmt die Umstände aber als gegeben. „Wir, der Gautinger SC, sind Kreisklasse“, lautet die Feststellung des Trainers, frei von jeder Kritik.

Auch dass die Personaldecke in der Vorbereitung und in der Frühphase der Saison wieder besonders dünn sein wird, will er niemandem aus seinem Kader vorwerfen. „In einer Weißbierliga wie der Kreisklasse sollen die Leute im Sommer in den Urlaub fahren dürfen.“ Kritisch sieht er deswegen den zunehmend frühen Saisonbeginn. „Anfang August geht es wohl mit den Punktspielen los, Pokalspiele stehen vielleicht schon Mitte Juli an. Besser wäre es, später zu beginnen und dafür ein paar englische Wochen anzusetzen“, sagt er in Richtung des Bayerischen Fußballverbandes.

So aber nimmt Ziehnert es, wie es eben ist, und plant die Vorbereitung entsprechend. „Eingespielt sind wir. Ich setze trotzdem eher viele Testspiele an – als Fitnessprogramm, zu dem einige Spieler lieber kommen als zu regulären Trainingseinheiten.“ Kreisligist SC Maisach soll am 2. Juli der erste Testspielgegner sein. Am 8. Juli steht ein vereinsinternes Turnier an, danach sind bis 6. August vier weitere Testspiele geplant.

Dass der Gautinger SC einen besseren Start erwischt als in der Vorsaison und sich vielleicht sogar für die Meisterrunde qualifiziert, hält Ziehnert für möglich. „Wenn alles gut läuft, spielen wir um den Aufstieg mit“, sagt er. „Aber der Normalfall wäre, dass wir spät in Schwung kommen und erst im Frühjahr wieder stark aufspielen.“