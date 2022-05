TSV Neuried: Erster Sieg des Jahres - Hrgovic-Elf macht Klassenerhalt klar und feiert in Pöcking

Gerade noch entkommen sind die Fußballer des TSV Neuried um Maximilian Kriebel (r.) der Abstiegsrelegation. Foto: aj © aj

Sie haben lange gewartet – aber nicht zu lange. Pünktlich zum Saisonfinale der Bezirksliga Süd beendet der TSV Neuried seine schwarze Serie, holt den ersten Pflichtspielsieg des Jahres und bleibt dank des 3:0 beim SC Pöcking-Possenhofen in der Liga.

Neuried – Alle Bitten und Durchsagen von Pöckinger Seite waren vergebens. Nach Abpfiff des abschließenden Bezirksliga-Spiels der Saison wollten die Fußballer des TSV Neuried und ihre Fans am Samstag unbedingt zum Ausschreien auf dem Rasen des SC Pöcking-Possenhofen bleiben – das anschließende Jugendspiel musste erst mal warten. Die Freude über den 3:0-Auswärtssieg und den Klassenerhalt musste raus. Durch den Sieg retteten sich die Grün-Weißen im Saisonfinale aus eigener Kraft. Und das war auch nötig gewesen. Bei einer Niederlage in Pöcking wäre Neuried auf Relegationsplatz zwölf abgerutscht, da zeitgleich der TSV Großhadern überraschend 3:2 bei der SpVgg 1906 Haidhausen gewann und der MTV Berg beim SV Aubing 1:1 spielte. „Es war richtig Druck im Kessel. Es war ein echtes Endspiel“, gab der erleichterte TSV-Trainer Josip Hrgovic hinterher zu, der mit seiner Elf schließlich doch noch für die SCPP-Jugend Platz machte.

Zu diesem Endspiel waren die Neurieder mit einem eigenen Fanbus angereist. Besonders die A-Junioren unterstützten ihre erste Mannschaft lautstark – auch wenn sie verbal dabei teilweise etwas übers Ziel hinausschossen. Aber nicht nur neben, auch auf dem Platz spielte die Jugend eine entscheidende Rolle. Im wichtigsten Spiel der Saison setzte das Trainerteam Daniel Dörfler und Josip Hrgovic mit Innenverteidiger Maximilian Le Dren, Linksverteidiger Max Meisenberger und Sechser Benedikt Nowack auf gleich drei Spieler, die am Abend zuvor noch beim 5:1-Erfolg der U19 in Unterpfaffenhofen in der Startelf gestanden und dort den Klassenerhalt perfekt gemacht hatten. „Das war eine Bauchentscheidung“, sagte Hrgovic anschließend über den mutigen Schritt. Er sollte sich als richtig erweisen: Die neu formierte Defensive blieb erstmals in diesem Jahr ohne Gegentor.

So eindeutig, wie es das Ergebnis vermuten lässt, verlief die Partie zunächst nicht: Bereits nach fünf Minuten parierte TSV-Kapitän Kühnle einen Volleyschuss von Gianluca Zandt, nach einer halben Stunde hatte der Ex-Neurieder Clemens Link erneut die Führung auf dem Fuß. Auch die Gäste hatten Chancen, doch Lasse Wippert (17.) und Marko Ralic (28.) umspielten zwar SCPP-Keeper Marius Klitscher, brachten den Ball dann aber nicht im Tor unter.

Erst im zweiten Durchgang erarbeitete sich der TSV ein Übergewicht in den Zweikämpfen und agierte im Spiel nach vorne weniger fehlerhaft. „Wir haben nicht mehr nur blind in die Tiefe gespielt, sondern die Tore über außen eingeleitet“, sagte Dörfler. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld brach Thomas Maier über rechts durch, seine scharfe Hereingabe drückte Roman Pösl über die Linie (50.). Anschließend hatten die Gäste das Spiel recht ordentlich im Griff, woran auch der eingewechselte Ex-Trainer Maximilian Reid seinen Anteil hatte, der in Abwesenheit des seit Wochen verletzt fehlenden Maximilian Schwahn als Aushilfsmittelstürmer agierte. Nach ähnlichem Muster wie beim 1:0 erzielte Joker Alpay Uslu wenige Minuten vor Spielende schließlich das vorentscheidende 2:0, und Lasse Wippert ließ den mitgereisten Anhang in der Nachspielzeit noch ein drittes Mal jubeln. Damit besiegelte er das versöhnliche Ende einer turbulenten Saison.

SC Pöcking-Possenhofen – TSV Neuried 0:3 (0:0)

SC Pöcking-P.: Klitscher; Schleyerbach, M.Hartmann (C), Freiwald, Jäger; Zandt, Forster (49. Fleddermann), Endl, Flath (87. Gebhart), Wannenwetsch (65. Neubacher), Link (65. Schulz)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren (87. Begaj), P.Gegenbauer, Meisenberger (59. M.Pösl), Maier, Nowack (83. Püseli), M.Ralic, R.Pösl (67. Reid), Wippert, M.Kriebel (76. Uslu)

Tore: 0:1 R.Pösl (50.), 0:2 Uslu (84.), 0:3 Wippert (90.+1)