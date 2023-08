Raisting bleibt das Glück hold: Neuried verschießt in 90. Minute Elfmeter

Von: Andreas Mayr

Die Raistinger im Höhenflug: Hier Viktor Neveling nach seinem verwandelten Foulelfmeter. © andreas mayr

Raisting steht nach fünf Spieltagen immer noch ohne Punktverlust da. Beim vergangenem Spiel gegen Neuried wäre das aber fast nicht der Fall gewesen.

Raisting – Wissenschaftlich ist das Phänomen ja nicht zu greifen. Und doch hat jeder schon einmal mitgemacht, was die Raistinger Fußballer gerade durchleben. Dieses eigenartige Lüftchen, das einen antreibt nach ein paar Siegen hintereinander. „Spielglück“ nennt’s etwa Johannes Franz, Spielertrainer beim Tabellenführer der Bezirksliga Süd, dem SVR. In der 90. Minute war es wiederzuentdecken, dieses Spielglück, das immer nur die Mannschaften im vorderen Bereich der Tabelle zu haben scheinen.

Gegner TSV Neuried erhielt einen Elfmeter, hatte die Chance auszugleichen. Urban Schaidhauf, der Torwart der Raistinger und ein gefürchteter Elfermetertöter, stellte sich seitlich ins Tor, spielte seine Spielchen. Er hätte den Schuss aber eh nicht halten können. Schaidhauf sprang in die falsche Ecke.

„Es ist nur noch ums Verteidigen gegangen.“

Doch von irgendwoher kam eine imaginäre Kraft, die den Ball immer weiter und weiter nach oben sog. So schien es zumindest. Bis er mit voller Wucht an die Latte prallte. Trainer Franz ballte an der Seitenlinie die Fäuste. Wenig später war Schluss – und Raisting hatte auch das fünfte Spiel der Saison gewonnen. Diesmal mit 2:1 (1:1) gegen Neuried.

Verdient fand er’s schon, der Coach. Wobei er nicht so recht wusste, was in der Schlussphase mit seinem Team passierte. Obwohl er sein Wechselkontingent erschöpfte, wollte keine Entlastung gelingen. „Es ist nur noch ums Verteidigen gegangen.“ Selbst das ging in der Szene, die zum Strafstoß führte, schief. Weil Raistings gesamte Kette erst einen langen Ball falsch einschätzte und dann Severin Kölbl unnötigerweise zur Grätsche ansetzte. „Hat er 100 Mal bewiesen, dass er das besser verteidigen kann“, klagte Johannes Franz.

Am Ende verblieb das eine Randnotiz – aber auch eine Warnung: Der SVR muss sich in einigen Bereichen steigern, will er weiter vorn mitmischen in der Klasse. Dazu fiel dem Coach ein weiterer Punkt ein: die elende Ungeduld bei eigenem Ballbesitz. Zu oft sucht Raisting zu schnell den tödlichen Pass, der aber freilich selten gelingt. „Unterm Strich brauchen wir mehr Ballsicherheit, mehr Passqualität. Da arbeiten wir schon lange daran. Wir steigern uns schleppend.“

Sinan Grgic mit dem entschiedenden Treffer für den SV Raisting

Doch nun zu den guten Seiten des Sieges. Seine Startprobleme hat Raisting in den Griff bekommen. Deutlich besser kamen sie anfangs mit den Temperaturen zurecht. „Alles über 30 Grad ist schon richtig unangenehm zum Fußballspielen“, sagt Franz. Er selbst stellte sich unter den Umständen lieber nicht auf. Ein MRT-Bild hat ergeben, dass sich bei ihm Wasser im Knie eingelagert hat.

Bei Wärme reagiert das Gelenk empfindlich. Zudem wollte er zwecks der Spieleröffnung mit Maximilian König einen Linksfuß in der Innenverteidigung aufstellen – was gut aufging. Für die Druckphase der ersten halben Stunde belohnte sich Raisting mit einem Elfmetertor. „Gute Einzelaktion. Oft hält er den Ball zu lang, in dem Fall war’s gut“, sagt der Coach über Andreas Heichele, der den Elfer herausholte.

Danach baute der SVR aber bis zur Pause kontinuierlich ab. Das 1:1 nannte Franz einen „Genickschlag“. „Den haben wir nicht so gut weggesteckt, wie ich mir das vorstelle.“ Wobei so ein Schuss auch selten vorkommt. Thomas Maiers Freistoß flog mit gefühlten 120 Sachen direkt ins Kreuzeck. „Brutale Granate“, lobte SVR-Trainer Franz.

Aber – und daran sieht man derzeit den Lauf der Raistinger – auch dafür gab’s die passende Antwort. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte traf Sinan Grgic aus ähnlicher Position, mit ähnlicher Technik ebenfalls einen Freistoß. Der Mittelfeldmann ist einer von Raistings Schützen, erwischte den Ball perfekt – 2:1 (54.). Er sorgte dafür, dass sämtliche Raistinger Serien halten – und seine Mannschaft weiter an der Ligaspitze verweilt. (Andreas Mayr)

Statistik

SV Raisting 2:1 TSV Neuried

Tore: 1:0 (31.) Neveling (Elfmeter), 1:1 (37.) Maier, 2:1 (54.) Grgic

Gelbe Karten: Raisting 3, Neuried 1

Schiedsrichter: Nico Zimmer

Zuschauer: 110