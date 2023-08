Doppelpacker Nebl versaut Neurieds Heim-Premiere: „Hatten eine gewisse Mentalitätslücke“

Auch wenn es die Neurieder am Samstag anders sahen, war Habachs Nebl (r.) beim 1:0 zuerst am Ball. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried verliert gegen den Aufsteiger ASV Habach. Eine Schwächephase der Grün-Weißen und ein Gäste-Stürmer in Topform machen den Unterschied.

Neuried – Maximilian Nebl ist der Mann der Stunde in der Bezirksliga Süd. Der 26-jährige Stürmer von Aufsteiger ASV Habach hatte bereits am ersten Spieltag zweimal getroffen, und bei seinem zweiten Bezirksliga-Auftritt war er erneut doppelt erfolgreich – zum Leidwesen des gastgebenden TSV Neuried, der sich bei seiner Heim-Premiere am Samstag dem neuen Spitzenreiter mit 1:2 (0:2) geschlagen geben musste.

Nicht nur wegen seines Doppelpacks im ersten Spiel hätten die eine Woche zuvor noch siegreichen Neurieder gewarnt sein müssen, sondern auch wegen Nebls Torquote von durchschnittlich fast einem Treffer pro Partie in den vergangenen Jahren.

Knappe, aber richtige Entscheidung: Schiedsrichter gibt ersten Treffer der Partie zurecht

Dennoch ließ sich die Defensive der Grün-Weißen nach 23 Minuten von ihm überraschen: Nach einem langen Ball wollte Außenverteidiger Florian Hessenberger den Stürmer blocken und Torwart Konstantin Kühnle die Kugel aufnehmen, aber der Habacher brachte sein Bein noch dazwischen und schoss die Gäste in Führung. Die Gastgeber wollten ein Foul gesehen haben, doch der Schiedsrichter gab den Treffer.

„Konsti sagt, er war schon am Ball“, meinte TSV-Trainer Daniel Dörfler. Was sich erst im Nachgang herausstellte: Kühnles Einschätzung rührte wohl von dem mutmaßlichen kurzen Moment, in dem beide gleichzeitig den Ball berührten – den ersten Kontakt aber durfte der Habacher Topstürmer zurecht für sich reklamieren (siehe Foto). Alles korrekt also, reguläres Tor.

Nebl nutzt Schwächephase der Neurieder und baut mit Doppelpack die Führung aus

Dörflers bis dato ordentlich spielendes Team zeigte sich in der Folge etwas geschockt. „Wir hatten in den 15 Minuten nach dem Rückstand eine gewisse Aggressivitäts- und Mentalitätslücke“, klagte der Coach – was umso bitterer war, weil er genau diese Attribute im Vorfeld gefordert hatte.

Warum es trotzdem dazu kam, konnte er nach Spielende noch nicht genau sagen. „Vielleicht tun sich die Spieler etwas schwer, wenn wir mal nicht im Angriffspressing sind, trotzdem energisch in die Zweikämpfe zu gehen und konsequent nachzuschieben“, mutmaßte Dörfler.

So kam es zur Freude des zahlreich vertretenen ASV-Anhangs noch in der ersten Hälfte zum zweiten Gäste-Treffer. Nach einem Einwurf konnte die Elf aus dem Oberland das Spiel trotz Neurieder Überzahl ungestört auf die andere Seite verlagern und anschließend in die Mitte flanken. Dort stand erneut Nebl und hatte keine Mühe, das 2:0 zu erzielen. „Unsere Viererkette trabt nur hinterher, anstatt im Vollsprint nachzuschieben“, kritisierte Dörfler.

Neuried kommt nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel – Wipperts Anschlusstreffer reicht aber nicht

Nach der Pause fanden die Gastgeber wieder besser ins Spiel. „Habach hat nicht mehr viel gemacht, und wir hatten genug hochkarätige Chancen“, so der TSV-Trainer. Zum Anschlusstreffer durch Lasse Wippert, der einen lehrbuchmäßigen Angriff zum 1:2 abschloss (67.), reichte es noch, weitere Abschlüsse von Alpay Uslu, Benedikt Nowack oder Maximilian Kriebel fanden aber nicht den Weg ins Tor.

Somit endete der Heimauftakt für den TSV Neuried mit einer Niederlage. Besser machen können es die Kicker vom Sportpark schon morgen, wenn bei der FT Jahn Landsberg das nächste Duell mit einem Aufsteiger ansteht.

TSV Neuried – ASV Habach 1:2 (0:2)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger (73. de Caro), Kaspar, Le Dren, Maier, Nowack, Schwahn (58. M.Kriebel), Wippert (73. Uslu), Kellner (80. Ammar), Karmazyn, Kurras (58. Prangenberg)

ASV Habach: T.Radiske; Heckmeier (80. Vescoli), C.Radiske, F.Habersetzer, Nebl, Feigl (C, 73. Neuschl), Buchner (61. Leiß), Diepold, Kalus (70. Off), Baumgartner, T.Habersetzer (90.+2 Andre)

Tore: 0:1, 0:2 Nebl (23., 36.), 1:2 Wippert (67.)