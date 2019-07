Nach verpatztem Bezirksliga-Auftakt: Neuried-Coach Reid fordert in Berg mehr Gelassenheit

TSV will ersten Sieg

Nach verpatztem Saisonauftakt hat der TSV Neuried beim MTV Berg die Chance auf Wiedergutmachung. Coach Maximilian Reid glaubt an die Stärken seiner Elf und mahnt zur Ruhe.

Neuried – Englische Wochen bieten Vor- und Nachteile. Die Belastung für Kopf und Beine steigt zwar, in der Regel spielen Fußballer aber lieber, als zu trainieren. Und ein Erfolgserlebnis unter Flutlicht kann ein negativ verlaufenes Wochenende schnell vergessen machen. Darauf hoffen auch die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried, die am Samstag mit einer 1:4-Niederlage gegen Aufsteiger TSV Brunnthal in die laufende Saison gestartet sind. Beim MTV Berg wollen die Kicker von der Parkstraße am Mittwochabend nach ihrem Landesliga-Abstieg die ersten Punkte in der neuen Spielklasse holen (19 Uhr, Lohacker).

„Die Niederlage gegen Brunnthal war kein Beinbruch, aber ärgerlich“, sagt Neurieds Trainer Maximilian Reid rückblickend. Aus der starken Anfangsphase schlugen die Grün-Weißen am Samstag mit nur einem Treffer zu wenig Kapital. Nach dem überraschenden Ausgleich fehlte der Mannschaft anschließend die Durchschlagskraft in der Offensive. Im Videostudium analysierte Reid die Partie gemeinsam mit der Mannschaft und entdeckte dabei „drei, vier kritische Punkte“. Im Montagstraining versuchte der Übungsleiter gezielt, diese zu verbessern.

Kleine Änderungen in der Neurieder Startelf sind heute möglich, mit dem zuletzt angeschlagenen Florian Kröss und den Urlaubsrückkehrern Maximilian Mühlegg und Finn Krüger stehen immerhin drei zusätzliche Alternativen bereit. Grundsätzliche Änderungen wie ein Systemwechsel sind beim TSV jedoch nicht zu erwarten. „Wir bleiben ruhig. Es gibt keinen Grund, nervös zu werden“, betont Reid.

Diese Gelassenheit erwartet er von seiner Mannschaft auch auf dem Platz. Von Rückschlägen wie dem Brunnthaler Ausgleichstreffer dürfe sich sein Team nicht aus dem Konzept bringen lassen. „Wir haben für alles Lösungen. Die müssen wir immer präsent haben“, so Reids Forderung.

Es wartet allerdings alles andere als ein dankbarer Gegner auf sein Team. Der MTV ist seit zehn Jahren fester Bestandteil der Bezirksliga Süd und landete zuletzt immer mindestens im gesicherten Mittelfeld. Seit Saisonbeginn leitet dort wieder Wolfgang Krebs die Geschicke, der den Verein schon einmal für sechs Jahre trainiert hatte und zuletzt elf Jahre lang beim TSV Gilching-Argelsried tätig war.

Zum Saisonauftakt gelang den Bergern mit einem 0:0 bei Aufstiegsanwärter FC Anadolu ein erster Achtungserfolg. „Das Spiel von Krebs ist sehr auf eine stabile Defensive und Standards ausgelegt. Daran dürfte sich wenig geändert haben“, sagt Reid, der Krebs zuletzt in einem Testspiel gegen Gilching Anfang Februar gegenüberstand, damals noch als Spieler (Endergebnis: 1:3).

Wichtig werde es für die Angreifer, die sich bietenden Räume schnell zu nutzen, so Reid. Neuried möchte weiterhin für Offensivfußball stehen. Dies muss jedoch nicht zwangsläufig zulasten der Defensive gehen. Reid: „Wir können Fußball spielen – verteidigen aber auch.“

