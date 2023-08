Nächste Enttäuschung für Neuried: „Man muss das, was man trainiert, auch umsetzen“

Chancen waren da: Neurieds Maximlian Schwahn kam in der ersten Halbzeit zweimal zum Abschluss. © M. Schönwälder

Die Krise des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried hält an: Nach der 0:1-Niederlage gegen den 1. FC Penzberg bleibt der TSV im Tabellenkeller stecken.

Neuried – Kurz nach dem Ende des Bezirksligaspiels zwischen dem TSV Neuried und dem 1.FC Penzberg ging ein heftiges Unwetter nieder. Es passte zur Gefühlslage, denn nach der vierten Niederlage im sechsten Saisonspiel herrschte ziemliche Weltuntergangsstimmung. In einem Spiel zweier erkennbar nicht in Topform spielender Mannschaften setzten sich die Gäste aus Penzberg vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit verdient mit 1:0 durch.

Nach dem fünften sieglosen Spiel in Folge bleibt der TSV Neuried mit vier Punkten im Tabellenkeller, auf Abstiegsrelegationsplatz 13, stecken. TSV-Trainer Daniel Dörfler zeigte sich nach Spielende schwer enttäuscht über den gezeigten Auftritt. „Es war einfach zu wenig. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir etwas zu wenig Biss und Explosivität, und in den ersten 15 bis 20 Minuten der zweiten Halbzeit war dann gar keine Präsenz mehr da.“

Chancenarmes Spiel zwischen dem TSV und FC – Neuried findet trotzdem besser in die Partie

Von Beginn an war beiden Mannschaften anzusehen, dass sie vor allem keine Fehler machen wollten. Die Folge war eine chancenarme Partie auf überschaubarem Niveau, in der die Gastgeber im ersten Durchgang aber immerhin das etwas aktivere Team waren. Simon Prangenberg (8.), Maximilian Schwahn (15.), Benedikt Nowack (18.) und erneut Schwahn (22.) kamen in den ersten zwanzig Minuten zu Torchancen. Mit zunehmender Spieldauer ließ der Neurieder Schwung jedoch nach, und auch im zweiten Durchgang konnten die Grün-Weißen den Schalter nicht mehr umlegen.

Kurz nach dem Seitenwechsel eroberte Penzberg im Zentrum den Ball, Andreas Schneeweiß setzte sich außen durch und bediente mit einer scharfen Hereingabe Stürmer Dominik Bacher. Der stand am Neurieder Fünfmeterraum so frei, dass er den Ball sogar noch annehmen und anschließend mühelos einschieben konnte (49.). Danach gingen die Köpfe bei den Hausherren nach unten.

„Man muss das, was man trainiert und das, was ich von außen sage, auch umsetzen.“

Einem Tor waren die Gäste bei ihren zahlreichen Kontern näher, Torwart Konstantin Kühnle verhinderte in der Schlussphase gleich dreimal in direkten Duellen mit Penzberger Angreifern die Vorentscheidung. Bis auf zwei Fernschüsse des eingewechselten Nikola Matovic (88., 90.) kam von Neuried offensiv nicht mehr viel, ernsthaft um den Sieg bangen mussten die mitgereisten Fans der Penzberger nicht.

Ein Neurieder Spieler, der in den vergangenen Jahren immer für ein Tor oder eine Torvorlage gut war, war zwar vor Ort, aber nur als Zuschauer. Thomas Maier, mit drei Treffern und zwei Assists auch in dieser Saison schon wieder Neurieder Topscorer, wurde nach der 1:2-Niederlage gegen Raisting vor einer Woche vorläufig aus dem Kader ersten Mannschaft gestrichen. Dörfler berichtet von Streitigkeiten zwischen ihm und dem Spieler.

An mangelnder Qualität ohne Top-Torjäger Maier und ohne den urlaubsbedingt ebenfalls fehlenden Lasse Wippert wollte Dörfler den ungefährlichen Auftritt seiner Mannschaft aber nicht festmachen. Die Trainingswoche habe ihn eigentlich positiv gestimmt, so der nachdenkliche Trainer. Aber: „Man muss das, was man trainiert und das, was ich von außen sage, auch umsetzen. Leider gibt es manchmal Situationen, in denen ich nicht das Gefühl habe, dass das so stattfindet.“ Die nächste Chance, es besser zu machen, besteht am Freitagabend, beim ebenfalls kriselnden TSV Brunnthal. (Tobias Empl)

TSV Neuried – 1. FC Penzberg 0:1 (0:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Le Dren, Kaspar (64. Karmazyn), de Caro, M.Kriebel (64. Uslu), Nowack, Kurras (64. Ammar), S.Prangenberg (77. Matovic), Schwahn, Kellner (70. Ozkan)

1. FC Penzberg: Baltzer; Mergenhagen, Wiedenhofer, Knott (83. Abu Swid), Huber (73.Gjocaj), U. Verep (64. Ramcic), Schneeweiß, F. Verep (C), Buchner, Siegert, Bacher (90.+1 Kurtz)

Tor: 0:1 Bacher (49.).