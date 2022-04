TSV Neuried im inoffiziellen Abstiegskampf„Jeder hat die Möglichkeit, ins Internet zu schauen“

Teilen

Kandidat für die Startelf: der aus dem Urlaub zurückgekehrte Lasse Wippert (l.). © DAGMAR RUTT

Der TSV Neuried steckt in der Krise und muss immer mehr um den Klassenerhalt bangen. Nach der ersten kompletten Trainingswoche seit Langem soll beim formstarken SV Aubing die Wende gelingen – egal wie.

Neuried – Beim TSV Neuried gibt es in diesem Jahr auf jeden Fall etwas zu feiern. Am 26. April 1962 wurde der Verein gegründet. Das 50. Jubiläum soll mit mehreren Aktionen gebührend gewürdigt werden. Was man in Neuried hingegen überhaupt nicht gebrauchen könnte, wäre ein Abstieg der ersten Mannschaft ausgerechnet im Jubeljahr. Als sich das Bezirksliga-Team im November mit 28 Punkten aus 18 Spielen in die Winterpause der Bezirksliga Süd verabschiedete, erschien ein solches Szenario auch nicht gerade wahrscheinlich. Doch hinzu kam seitdem lediglich ein weiterer Zähler. Vor dem Auswärtsspiel beim SV Aubing am Sonntag (15 Uhr, Kronwinkler Straße) beträgt der Vorsprung auf Relegationsplatz elf nur noch drei Punkte (bei einem Spiel weniger als der Elfte, TSV Großhadern).

Davon, fünf Spieltage vor Saisonende nun gewissermaßen offiziell den Abstiegskampf auszurufen, hält TSV-Trainer Daniel Dörfler wenig. „Jeder hat die Möglichkeit, ins Internet zu schauen und sich die Lage zu vergegenwärtigen“, sagt Dörfler, der in der Winterpause die Nachfolge von Maximilian Zgud als Trainerkollege von Josip Hrgovic angetreten hat. Die Gefahr, dass seine Mannschaft die Situation auf die leichte Schulter nimmt, sieht er nicht. Im Gegenteil: „Die Jungs machen sich schon genug Druck.“

Hoffnung macht ihm die vergangene Woche: Die ersten beiden Spiele nach der Winterpause hatte Neuried wegen eines Corona-Ausbruchs absagen müssen, es folgten fünf Partien innerhalb von nur 21 Tagen. Nun war erstmals seit Langem wieder eine einigermaßen normale Trainingswoche möglich, bis auf die Langzeitverletzten war fast der komplette Kader anwesend. So kehrten etwa Kapitän Konstantin Kühnle (nach Knieverletzung), Roman Pösl, Maximilian Kriebel (zuletzt beide krank) oder Lasse Wippert (Urlaub) zurück. Auch wenn aus dem Quartett voraussichtlich nur Wippert schon ein Kandidat für die Startelf ist, war laut Dörfler vor allem die hohe Beteiligung bei den Übungseinheiten sehr wichtig.

Er sah zuletzt trotz der Niederlagenserie auch positive Ansätze. Dörfler ist überzeugt: „Wenn wir unsere Fehler abstellen und uns weiter so reinhängen, wird bald ein positives Ergebnis herauskommen.“ Auch über einen berühmten „dreckigen Sieg“ würde sich in der aktuellen Lage niemand beschweren. „Alles, was hilft, damit der Knoten platzt, ist in Ordnung“, so Dörfler.

Doch es wartet eines der formstärksten Teams der Liga auf Neuried: Die Trendwende, auf die das Team aus dem Würmtal seit Wochen wartet, scheint der zwischenzeitlich ebenfalls in akuter Abstiegsgefahr schwebende SV Aubing bereits hinter sich zu haben. Zuletzt feierte die Mannschaft drei Siege in Serie, schoss dabei zwölf Tore und kassierte nur zwei. (Tobias Empl)