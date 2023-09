Mit Rückenwind gegen den Dino: TSV Neuried empfängt den Viertplatzierten SV Aubing

Zwei enge Duelle lieferten sich der TSV Neuried um Benedikt Nowack (r.) und der SV Aubing in der Vorsaison. © Dagmar Rutt

Der SV Aubing strebt mitunter anderem dem besten Torschützen der Liga bislang nach Höherem. Der TSV Neuried ist vor dem Heimspiel gegen den SVA also gewarnt.

Neuried – Der SV Aubing hat sich den Namen Bezirksliga-Dino redlich verdient. So lange wie kein anderer Fußballverein ist der nächste Gegner des TSV Neuried an diesem Samstag (14 Uhr, Am Sportpark) schon in der Bezirksliga Süd zu Hause. Mit Ausnahme eines Ausflugs in die Bezirksoberliga 1998/99 und eines Ausflugs in die Bezirksliga Nord in der Saison 2013/14 spielt der SVA bereits seit 1983 in derselben Liga. Mit dem Aufstieg klappte es aus verschiedenen Gründen nie, doch über mehrere Jahrzehnte und mit immer wieder komplett erneuerten Mannschaften die Klasse zu halten, ist ebenfalls eine äußerst bemerkenswerte Leistung.

Deutlich kürzer, aber auch schon eine Weile sind die Neurieder in der Bezirksliga zu Hause. Seit dem Aufstieg 2011 ging es nicht mehr zurück in die Kreisliga. Zwischen 2017 und 2019 waren die Kicker vom Sportpark sogar eine Liga höher, in der Landesliga, aktiv. In dieser Saison sind es aber wohl eher die von Ex-Profi Patrick Ghigani trainierten Aubinger, die sich Aufstiegshoffnungen machen können.

SV Aubing seit Auftaktniederlage gegen Haidhausen ungeschlagen

Nach einer 0:3-Auftaktniederlage gegen die SpVgg 1906 Haidhausen haben sie kein einziges Spiel mehr verloren. Am vergangenen Wochenende feierten die Aubinger einen 4:2-Sieg gegen Aufsteiger FC Wacker München und kletterten dadurch auf den vierten Rang. Mit Athanasios Savvas stellt der SVA aktuell zudem den gefährlichsten Angreifer der Liga, er hat bereits siebenmal getroffen.

„Sie spielen schon seit Jahren in der Liga, haben ein erfahrenes Team und eine Spielidee. Geschenkt wird uns auf jeden Fall nichts“, sagt Neurieds Trainer Daniel Dörfler vor dem Duell mit den Aubingern, die wie die Würmtaler die Vereinsfarben Grün-Weiß tragen. In der vergangenen Spielzeit ging es in beiden Duellen eng zur Sache mit einem 2:1-Auswärtssieg für Neuried in Aubing und einer 0:1-Heimniederlage. Dörflers Mannen wollen an den 1:0-Sieg beim TSV Brunnthal vom vergangenen Wochenende anknüpfen. Dieser macht dem Cheftrainer ebenso Mut wie die aktuellen Trainingsleistungen. Er betont: „Wir trainieren schon seit einem Monat gut.“

Der Kader könnte sich im Vergleich zur Vorwoche allerdings ein wenig verändern. „Manche kommen zurück, andere gehen in den Urlaub“, sagt der Neurieder Übungsleiter. Zuletzt sammelten mit Alexander Greisel, Nicolas Legrand und Jacob Lechner drei etabliertere Spieler nach längeren Verletzungspausen wieder Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft, ebenso wie die jungen Marcell Kallman und Ben Horatz-Bauernfeind, die auch an diesem Wochenende zusätzliche Minuten in der Reserve bekommen sollen. (Tobias Empl)