„Hoffe, Mannschaft hat Situation verstanden“ - Kriselnder TSV Neuried gegen formstärkstes Team

Könnte sein Comeback feiern: Neurieds zuletzt erkrankter Angreifer Maximilian Schwahn. A-Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Kurz vor Ende der Hinrunde muss Bezirksligist TSV Neuried endlich einmal wieder punkten. Doch mit dem BCF Wolfratshausen wartet Mittwochabend die formstärkste Mannschaft der Liga auf die kriselnden Würmtaler.

Neuried – Vor gut drei Wochen wusste Josip Hrgovic, Trainer von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried, nicht mehr weiter. Gerade einmal elf Spieler, darunter zwei Torhüter, standen ihm nach drei weiteren krankheitsbedingten Absagen für das Auswärtsspiel beim BCF Wolfratshausen noch zur Verfügung. Nach dem Donnerstagstraining griff Hrgovic kurzerhand zum Hörer und fragte BCF-Coach Leo Fleischer, ob eine Spielverlegung möglich wäre. Tatsächlich kam der BCF dem Anliegen nach. „Ich weiß, dass so etwas heutzutage alles andere als selbstverständlich ist. Ein großes Dankeschön noch mal an Wolfratshausen, dass sie unserer Bitte zugestimmt haben“, sagt Hrgovic. Das Nachholspiel findet am Mittwochabend statt (19.30 Uhr, Kräuterstraße).

Seitdem hat sich die Personalsituation in Neuried wieder einigermaßen entspannt. Mit Florian Hessenberger drängt ein erfahrener Defensivspieler zurück ins Team, der zuletzt krankheitsbedingt ausgefallene Angreifer Maximilian Schwahn könnte ebenfalls sein Comeback feiern. „Es wird langsam besser“, sagt Hrgovic, allerdings nicht ohne den Nachsatz: „Es wird auch Zeit.“ Denn die Neurieder haben nur noch zwei Hinrundenspiele zu absolvieren, inklusive der geplanten Rückrundenpartien sind es noch gerade einmal fünf Partien bis zur Winterpause.

TSV Neuried will und muss noch kräftig punkten bis zur Winterpause

Bis dahin müssen dringend mehr Punkte aufs Konto als die aktuell dürftigen 13 Zähler aus 13 Spielen. „Ich hoffe, die Mannschaft hat die Situation verstanden“, sagt Hrgovic. Dass sein Team besser sei als Tabellenplatz 13, habe es bei der jüngsten 2:4-Niederlage (2:2) in Murnau vor allem im ersten Durchgang gezeigt, betont der TSV-Coach. Er ist überzeugt: „Wir können auch gegen Topteams mithalten, wir müssen es nur über 90 Minuten schaffen.“

Zu einem solchen Topteam scheint sich der Ex-Bayernligist Wolfratshausen langsam wieder zu entwickeln. Nach schwachem Saisonstart und der vorzeitigen Trennung von Trainer Heinz Tochtermann befindet sich der BCF im Höhenflug. Unter Nachfolger Fleischer gewannen die Flößerstädter fünfmal in Folge und kletterten bis auf Rang sieben. In diese Tabellenregion möchte der TSV Neuried auch zurück. Dafür darf er aber nicht wie zuletzt immer wieder in der Schlussphase einbrechen und muss vor allem die Defensivprobleme in den Griff bekommen. Einen weiteren Freundschaftsdienst vonseiten des BCF wird es heute Abend nicht geben. (Tobias Empl)