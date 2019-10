Dina Kühne erlöst TSV Neuried - Glanzloser Sieg gegen die DJK Otting

„Es war kein gutes Spiel“

Die Fußballerinnen des TSV Neuried haben am Samstag ihren zweiten Saisonsieg in der Bezirksoberliga gefeiert.

Im Heimspiel gegen die weiterhin sieglose DJK Otting reichte den Aufsteigerinnen aus dem Würmtal ein Treffer von Dina Kühne zu einem glanzlosen Erfolg. „Es war kein gutes Spiel, aber auch so ein Spiel musst du mal gewinnen“, lautete das Fazit von TSV-Coach Josip Hrgovic.

Im ersten Spielabschnitt kamen die Neuriederinnen nach Ansicht ihres Trainers nicht im Ansatz an das ihnen mögliche Leistungsniveau heran. Hrgovic war vor allem mit der Art und Weise der Zweikampfführung gegen die physisch starken Gäste unzufrieden. Nach einer etwas deutlicheren Halbzeitansprache zeigten sich die Grün-Weißen in Durchgang zwei leicht verbessert und gingen durch Kühne nach 63 Spielminuten folgerichtig in Führung. Die Torschützin vergab wenig später die Entscheidung, die drei Punkte gerieten allerdings nicht mehr in Gefahr. Damit konnten die Neuriederinnen ihren Vorsprung auf die Abstiegsränge auf vier Zähler ausbauen.