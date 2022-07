Verband zieht Schlussstrich: Einspruch der DJK abgelehnt - Würmtal bleibt in der C-Klasse

Bei der DJK Würmtal muss sich noch einiges ändern in der Vorbereitung. © FuPa

Der Einspruch der DJK Würmtal wurde abgelehnt. Nächste Saison geht es für den Vorjahres-Vierten in der C-Klasse und nicht wie erhofft in der B-Klasse weiter.

Würmtal – In den vergangenen Wochen haben sich die C-Klassen-Fußballer der DJK Würmtal noch leise Hoffnungen gemacht, dass es trotz Platz vier in der Abschlusstabelle etwas werden könnte mit dem Aufstieg. Doch nun ist es amtlich: Auch in der kommenden Spielzeit wird das nach der Abmeldung der bisherigen ersten Mannschaft einzig verbliebene DJK-Herrenteam in der niedrigsten bayerischen Spielklasse an den Start gehen.

Dem Einspruch wegen vermeintlich unrechtmäßig eingesetzter Spieler der Münchner Kickers II bei der 2:3-Auswärtsniederlage der DJK am 22. Mai wurde vom Bayerischen Fußballverband (BFV) nicht stattgegeben. Der Zwei-Punkte-Rückstand auf den Zweiten, TSV München-Solln III, bleibt somit bestehen.

Nachdem sich eine Verbandsantwort bereits über Wochen hingezogen hatte, war die Nachricht für DJK-Trainer Johannes Hanrieder keine große Überraschung mehr. „Jetzt ist es eben so. Man muss fairerweise sagen, dass wir es auch nicht verdient hatten. Wir hätten es in dem entscheidenden Spiel aus eigener Kraft schaffen können und waren ja auch 2:0 vorne“, so Hanrieder. Nun möchte er mit seinem Team in der kommenden Saison einen neuen Anlauf starten.

Auch wenn es bei der DJK nicht nur um den sportlichen Erfolg geht – auf Dauer will man nicht ganz unten bleiben, sondern wieder mindestens eine Liga nach oben klettern. Um dieses Ziel in der kommenden Spielzeit zu erreichen, sollen zwei Rückkehrer mit ihrer Erfahrung und Klasse helfen.

Einer von ihnen ist Daniel Fischer (32). Der gefährlichste DJK-Torjäger der vergangenen Jahre, der zu Kreisklassen- und Kreisligazeiten fast in jedem Spiel traf, fungiert künftig als spielender Co-Trainer. Nach einem halben Jahr beim damaligen Kreisligisten TSV Großhadern im Frühjahr 2018 und einer Bezirksliga-Saison beim FC Hertha München 2018/19 war Fischer vor drei Jahren bereits einmal zur DJK zurückgekommen, dann aber zu Beginn der vergangenen Saison zur SG Schäftlarn gewechselt. Nach einer Spielzeit beim A-Klassisten, in der ihm 16 Treffer gelangen, ist der Stürmer nun erneut zurück an der Georgenstraße. Es braucht nicht viel Fantasie, um zu vermuten, dass er mit seiner Qualität auch in der C-Klasse für einige Tore gut sein wird.

„Auf ihn freue ich mich ganz besonders. Er ist ein Topspieler“, sagt Hanrieder über den neuen Co-Trainer. Der zweite Rückkehrer soll im Gegensatz zu Fischer Tore verhindern. Mit Dominik Glückschalt kommt ein „knallharter Verteidiger“ (Hanrieder). Der 31-Jährige, der in der Vergangenheit auch die DJK-Kapitänsbinde trug, hatte den Verein im Winter nach der Abmeldung der ersten DJK-Mannschaft in Richtung ESV München verlassen, ist dort aber laut Hanrieder nicht glücklich geworden. Nun möchte er seinen Teil beitragen, dass im nächsten Sommer gefeiert werden kann – ohne dafür auf den BFV warten zu müssen. (Tobias Empl)