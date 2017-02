Bock wird Co-Trainer in Planegg: "Hatte das Bedürfnis Steini zu helfen"

Steinwegs Spezl im Interview

SV Planegg – Viel hat man in den vergangenen Jahren nicht mehr von Oliver Bock gehört. Doch nun hat der ehemalige Trainer des SV Planegg-Krailling und Abteilungsleiter der FT Starnberg 09 wieder eine Funktion übernommen.

Der 45-Jährige, der in Planegg wohnt, ist neuer Co-Trainer der Bezirksliga-Mannschaft des SV Planegg-Krailling. Im Frühjahr 2003 war er dort nach dem Rauswurf von Christian Sachs vom B-Jugend- zum Herrentrainer befördert worden. 2006/07 stiegen die Planegger in die Kreisliga ab und trennten sich in der Folge von Bock.

Herr Bock, wie kam es zu diesem Engagement?

Der „Steini“ (Planeggs Trainer Andreas Steinweg, die Red.) ist ja ein alter Kumpel von mir, wir waren früher sogar gemeinsam im Urlaub. Als ich gelesen habe, dass er der einzige Bezirksliga-Trainer ohne Assistent ist, habe ich das Bedürfnis bekommen, ihm zu helfen. Das geht ja nicht, dass mein Spezl als einziger ganz auf sich allein gestellt ist. Ich habe daraufhin Abteilungsleiter Stefan Suchanke, den ich auch von früher noch sehr gut kenne, angesprochen. Wir laufen uns ja regelmäßig über den Weg, oft an der Tankstelle in Planegg.

Sie waren bis 2012 Abteilungsleiter in Starnberg, davor Trainer in Planegg. Was haben Sie seitdem gemacht?

Ich bin zu den Senioren des FC Bayern gegangen. Dort bin ich als aktiver Spieler, aber auch als unterstützende Kraft im organisatorischen Bereich tätig. Nach einem Achillessehnenriss musste ich länger pausieren. Inzwischen spiele ich aber sporadisch schon wieder mit, zum Beispiel bei bestimmten Turnieren. Aus Freundschaft zu Milan Lapuh und Michael Steidle (Trainer beim TSV Oberalting-Seefeld, die Red.) trainiere ich derzeit die Torhüter in Oberalting ein bisschen. Dabei war ich früher ja gar kein Torwart, doch diese Trainingslehre fasziniert mich auch.

Sie waren bereits Trainer. Ist Co-Trainer da kein Abstieg?

Ich muss nicht im Vordergrund stehen, will vor allem Spaß haben. Ich kann mir ein Leben ohne Fußball nur schwer vorstellen, brauche den Sport als Ausgleich zu meiner Arbeit als Bankangestellter. Ich komme aber nicht, um Hütchen aufzustellen, sondern werde versuchen, mit meiner Erfahrung Steini und den anderen Trainern zur Seite zu stehen. Wir wollen gemeinsam wieder etwas aufbauen in diesem sehr familiären Verein. Wir arbeiten als Team, jeder kann seine Ideen einbringen. Ich sehe mich auch als Bindeglied zwischen A-Jugend, zweiter und erster Mannschaft. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, ich denke, wir ergänzen uns sehr gut.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung beim SVP seit dem turbulenten letzten Sommer?

Ich habe natürlich von der Ferne aus mitbekommen, dass es nach dem Abstieg aus der Landesliga einen großen Umbruch gegeben hat. Dass die Mannschaft in der Hinrunde dennoch sieben Spieltage lang auf Platz eins gestanden hat, verdient großen Respekt und zeigt das Potenzial der Spieler. Da sind richtig gute Jungs dabei. Ich habe in der Vorrunde bei der einen oder anderen Partie ein bisschen zugeschaut, als ich beim Spazierengehen am Platz vorbeigekommen bin. Man darf aber auch nicht zu viel erwarten. Wenn wir mit allen drei Mannschaften – Erster, Zweiter und U19 – in der aktuellen Saison die Klasse halten könnten, wäre dies sicher ein Erfolg.

Ihre letzte große Aufgabe im sportlichen Bereich war die Abteilungsleitung bei der FT Starnberg. Inzwischen ist der Verein in der C-Klasse angekommen.

Ich kann mir da kein Urteil erlauben, bin inzwischen viel zu weit weg. Nur zu Schatzmeister Günther Binder habe ich noch gelegentlich Kontakt. Man muss akzeptieren, dass die sehr erfolgreichen und schönen Zeiten von damals vorbei sind. Was mich sehr erfreut, ist, dass Manuel Baum inzwischen sogar schon Trainer in der Bundesliga beim FC Augsburg ist. Das ist schon cool, denn ich war damals in Starnberg mit an seiner Verpflichtung beteiligt. Er hat mir also einiges zu verdanken (lacht).

Interview: Tobias Huber

Quelle: fussball-vorort.de