Brylok erzielt Doppelpack: SV Planegg feiert 6:1-Auswärtssieg gegen BSC Sendling 

SV überwinter auf Rang zwei

von Julius Roever schließen

Nachdem die Blau-Schwarzen zuletzt kaum noch an ihre starke Form zu Saisonbeginn hatten anknüpfen können, setzten sie im letzten Spiel vor der Winterpause mit einem 6:1-Auswärtssieg (3:0) beim BSC Sendling ein echtes Ausrufezeichen.

Der SV Planegg-Krailling hat in der Kreisliga 2 mit einem 6:1-Auswärtssieg gegen BSC Sendling einen versöhnlichen Hinrundenausklang gefeiert. „Wir waren fast das gesamte Spiel über sehr konsequent“, lobte Planeggs Trainer Michael Lelleck. Der SVP nahm auf dem sandigen und harten Kunstrasen der Sendlinger die Zweikämpfe an und schaffte es, der Partie seinen Stempel aufzudrücken. Nach 15 Minuten brachte Kapitän Andreas Petermeier die Würmtaler in Führung. Eine Eckballvariante der Planegger misslang zwar, dafür sprang der Ball ohne weitere Berührung direkt hinter der Torlinie des BSC auf.

Schon bald legte Rechtsverteidiger Thomas Brylok nach, als er eine Flanke von links per Dropkick in den Winkel jagte (26.). Wenig später traf auch Sven Paul, der Knipser vom Dienst, auf Vorlage von Otavio Eugenio. In der zweiten Halbzeit entwickelte Sendling mehr Druck, doch Ricardo Wassermann setzte der starken Phase der Gastgeber mit dem 4:0 ein Ende (55.). Danach nutzte Planegg den Platz, den der BSC anbot, und erhöhte in Person von Fikret Yüksel sowie erneut Brylok weiter. Das zwischenzeitliche 1:5 durch Efe Ok blieb eine Randnotiz. Durch den Sieg überwintern die Blau-Schwarzen nun auf Platz zwei. Lelleck: „Mit 30 Punkten und dieser Platzierung müssen wir nach der Hinrunde zufrieden sein.“

BSC Sendling – SV Planegg-Krailling 1:6 (0:3)

SV Planegg-Krailling: Krost; Brylok, Busl, Samiei, Wassermann, Yüksel, Paul, Petermeier (C), Negic, Eugenio, Sudol; Empl, Pfleiderer, Sedlmair

Tore: 0:1 Petermeier (15.), 0:2, 1:6 Brylok (26., 85.), 0:3 Paul (34.), 0:4 Wassermann (55.), 0:5 Yüksel (60.), 1:5 Ok (73.)

Bes. Vorkommnis: Petermeier/SVP verwandelt einen Eckstoß direkt (15.)