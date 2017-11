Budell und Gühl begraben Kriegsbeil vor dem Derby

von Christian Heinrich schließen

Ist Planeggs Reserve nur ein Punktelieferant? Andreas Budell möchte dieser Behauptung im Derby gegen die Zweite des TSV Neuried entgegentreten. Aber für beide Mannschaft zählt so oder so nur ein Sieg.

Inzwischen haben sich die Wogen der Empörung wieder geglättet. Andreas Budell kratzen die Sticheleien überhaupt nicht mehr, die im Juni aus Neuried gegen seine Mannschaft kamen. Nur die Behauptung seines Amtskollegen Marco Gühl, dass die beiden Derbys gegen Planegg sechs sichere Punkte seien, hat der Trainer von der Hofmarkstraße noch nicht ganz überwunden. „Das hätte man nicht sagen müssen.“ Ansonsten sind sich alle einig, dass der Sportverein am Ende der vergangenen Saison als Tabellenvorletzter mit nur zehn Punkten und Verlierer der ersten Relegationsrunde mit zwei blauen Augen davongekommen ist.

„Man sollte da was von Seiten des Bayerischen Fußball-Verbands überdenken“, so Gühl. Er habe mit seiner Kritik nicht den Nachbarn von der Würm, sondern die Funktionäre gemeint, die den Mannschaften einen fragwürdigen Relegations-Marathon aufbürden. Allerdings ist auch sein Team nach dem Aufstieg in die Kreisliga Süd nicht davor gefeit, den Un- und Wahnsinn des Klassenkampfes zu durchleiden. Zwölf Punkte haben die Neurieder Reservisten in ebenso vielen Spielen gesammelt und damit nur zwei mehr als die Konkurrenz aus Planegg. Da beide Mannschaften zuletzt mit erheblichen personellen Problemen zu kämpfen hatten, wertet Stefan Heller zumindest die Bilanz des Rivalen positiv. „Nach der letzten Saison hätte Planegg absteigen müssen, aber die diesjährige Mannschaft gehört in diese Liga“, stellt der Co-Trainer des TSV klar.

Inzwischen weiß auch er, dass es für eine Reserve meist nur ums nackte Überleben geht je höher die Spielklasse wird. Sechs Spiele hat der Neuling bereits verloren, die Planegger sogar acht, davon sieben in Serie.

Budell kann im Derby wieder auf Özgür Korkmaz zurücgreifen. Der Innenverteidiger hat seine Rotsperre abgesessen. Er wird einiges zu tun bekommen. Auf der anderen Seite lauert mit Alexander Jakob ein Stürmer, der nach anfänglicher Ladehemmung inzwischen kräftig vom Leder zieht. In den vergangenen drei Partien gelangen ihm vier Treffer. „Er ist heiß auf noch ein paar Tore“, kündigt Heller an. Budell ist durchaus bewusst, dass einer wie Jakob den Unterschied ausmachen kann. „Wenn du solchen Leuten wie ihm nur ein bisschen Freiraum gibst, können sie ihre Dinger machen“, warnt er seine Defensive. Mehr hat er nicht zu sagen. Irgendwie scheinen die sportlichen Aspekte vor dem Derby am Sonntag (16 Uhr) auf der Sportanlage des TSV viel aufregender zu sein als die Sprüche des Sommers.

Quelle: fussball-vorort.de