„Wie zwei verlorene Punkte“ - DJK Würmtal verpasst Sieg gegen Primus FC Mainaustraße

Wäre vor dem Spiel mit einem Remis zufrieden gewesen: DJK-Spielertrainer Daniel Fischer (vorne) sagte nach dem Spiel: „Es fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte.“ Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Vor dem C-Klassen-Spitzenspiel der DJK Würmtal am Sonntag gegen den FC Mainaustraße hätte DJK-Spielertrainer Daniel Fischer ein Unentschieden unterschrieben.

Planegg – Nach dem Spiel haderte er jedoch mit dem Ergebnis. „Es fühlt sich an wie zwei verlorene Punkte“, sagte Fischer nach dem 2:2, in dem er bei seiner Mannschaft die bessere Spielanlage und auch die besseren Torchancen gesehen hatte. In einer körperbetonten Partie gingen die Gäste schon nach elf Minuten durch einen Fernschuss ihres Top-Torjägers Abdou Diaby (17 Saisontore) in Führung, doch nur drei Minuten später traf Joshua Stadler nach Vorlage Fischers zum 1:1 und zog damit auch in der Torjägerliste mit Diaby gleich.

Im zweiten Durchgang nutzte Spielertrainer Fischer nach einer Flanke von Luis Steffen das unkontrollierte Herauslaufen von FCM-Keeper N’famara Bangoura und köpfte den Ball aus 18 Metern über den Torwart zum 2:1 ins Netz (55.). Die Führung hatte aber erneut nur kurz Bestand, Abdoulaye Jansokho erzielte nach starker Einzelaktion das 2:2 (58.). „Uns ist am Ende etwas die Kraft ausgegangen, aber wir hatten trotzdem noch sehr gute Chancen“, sagte Fischer. Doch weder er noch sein Bruder Marco Fischer oder Dennis Novellino brachten den Ball im Tor unter. Die DJK rutscht mit nun 25 Punkten auf Rang drei ab, hat aber ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenten Mainustraße und SV Sentilo-Blumenau II. (te)

DJK Würmtal – FC Mainaustraße 2:2 (1:1)

DJK Würmtal: Schulze; Glückschalt (C), Demharter, Rasho, M. Fischer, Steffen, Stadler, Oseghale, Novellino, D. Fischer, Alma; F. Fischer, Sfeier, Fickert

Tore: 0:1 Diaby (11., 1:1 Stadler (14.), 2:1 D. Fischer (55.), 2:2 Jansokho (58.)