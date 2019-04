C1-Jugend des TSV Gräfelfinghält sich schadlos gegen Sportfreunde München

U15 des TSV Gräfelfing weiter ohne Punktverlust in dieser Saison

von Redaktion Würmtal schließen

Die C-Jugend Fußballer des TSV Gräfelfing gewinnen auch ihr 13. Saisonspiel.

Auch im 14. Saisonspiel waren die C1-Jugendfußballer des TSV Gräfelfing zu gut für den Gegner. Mit 3:0 gewann der Kreisklassist beim FC Sportfreunde München. Nach einem Angriff über außen markierte Ylldrit Maloku mit einem sehenswerten Schuss aus der Drehung bereits nach drei Minuten das 1:0 für die Gäste. Nur wenig später erhöhte Patrick Heiberger im Anschluss an eine Ecke auf 2:0. Zwar leisteten sich die Jungwölfe in der Folge einige Unachtsamkeiten, wurden vom FC aber nicht bestraft. In der zweiten Halbzeit erspielte sich Gräfelfing einige gute Chancen. Doch nur noch Luka Friedlein per Kopf brachte den Ball im Gehäuse unter.

Text: mm