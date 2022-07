Aufstieg zur Cheftrainerin - Clara Schöne übernimmt 2. Frauenmannschaft des FC Bayern

Bei Bundesligisten SC Freiburg beendete Clara Schöne 2020 ihre aktive Karriere und schlug daraufhin die Trainerlaufbahn ein. Foto: dpa © dpa

Die zweite Frauenmannschaft des FC Bayern hat eine neue Trainerin. Ex Freiburg Profi Clara Schöne steigt vom Co-Trainer-Posten zur Cheftrainerin auf.

München – Clara Schöne, ehemalige Fußball-Bundesligaspielerin aus Planegg, übernimmt eine neue Aufgabe beim FC Bayern München. Schöne wird Cheftrainerin der zweiten Frauenmannschaft, die in der 2. Bundesliga antritt.

Die 29-Jährige hatte bereits kurz nach ihrem Karriereende 2020 angefangen, als Assistenztrainerin von Nathalie Bischof bei der FCB-Reserve zu arbeiten. Nun rückt sie von der Co- zur Cheftrainerin auf. Bischof übergibt die Mannschaft nach 13 Jahren und kümmert sich künftig um die Koordination der Talentförderung bei den Frauen des FC Bayern.

„Es ist nicht selbstverständlich, in meiner noch jungen Trainerkarriere schon so eine Aufgabe zu bekommen. Ich bin dem FC Bayern sehr dankbar für diese Chance. Ich freue mich wahnsinnig auf die Saison. Die Mädels machen es mir auch sehr leicht, die meisten kenne ich schon aus den letzten beiden Jahren, in denen ich bereits als Co-Trainerin gearbeitet habe“, wird Schöne auf der FCB-Homepage zitiert.

Die Planeggerin kann auf eine erfolgreiche Karriere als Spielerin zurückblicken. Mit dem Fußballspielen begonnen hat sie als junges Mädchen bei der DJK Würmtal. Ab 2004 spielte sie für Nachbar SV Planegg-Krailling, ehe sie 2006 in die Jugend des deutschen Rekordmeisters wechselte. Von 2010 bis 2014 war Schöne Teil der ersten Mannschaft des FC Bayern, mit der sie 2012 den DFB-Pokal gewann. Anschließend zog es sie zum SC Freiburg, wo sie zur Kapitänin aufstieg. Nach 126 Bundesligaspielen (12 Tore) beendete Schöne 2020 im Alter von 26 Jahren aufgrund von Knieproblemen ihre aktive Laufbahn und kehrte ins Würmtal zurück. Damals war sie sich zwar noch nicht sicher, ob sie eine Trainerinnenlaufbahn einschlagen wollte, sie ließ gegenüber dem Münchner Merkur aber bereits ihre Begeisterung für die neue Rolle durchblicken. Schöne sagte: „Ich kann mir gut vorstellen, dass ich zumindest immer eine Mannschaft betreue, einfach weil es mir so viel Spaß macht.“

Offensichtlich macht ihr die Aufgabe als Trainerin nicht nur Spaß, sondern sie leistet auch gute Arbeit. Bianca Rech, Sportliche Leiterin der FCB-Frauen, ist jedenfalls von ihr überzeugt: „Clara greift auf eine große Erfahrung als Spielerin zurück und hat bereits in den letzten zwei Jahren als Assistenztrainerin unter Nathalie Bischof eindrucksvoll ihre Trainerqualitäten unter Beweis gestellt. Sie wird unsere jungen Talente auf die nächsten Schritte Richtung 1. Frauenbundesliga vorbereiten und die Spielerinnen weiterentwickeln.“ (Tobias Empl)