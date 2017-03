Dämpfer für Neurieder Aufstiegsträume

Joker Robert Rudnik rettet den Punkt vom Punkt

TSV Neuried – Zum Jahresauftakt ist der TSV Neuried nach einer mäßigen Vorstellung beim SC Fürstenfeldbruck nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der Tabellenzweite der Bezirksliga Süd zeigte dabei zwei verschiedene Gesichter.

In der ersten Hälfte gelang den Neuriedern nicht sonderlich viel. In der zweiten Hälfte steigerte sich die Mannschaft von Trainer Davide Taurino dann gegen die abstiegsbedrohten Hausherren. „Aufgrund der grauenhaften ersten Halbzeit geht der Punkt in Ordnung. Die erste Halbzeit hatte keinen Sieger verdient. Wenn man unsere zweite Hälfte sieht, ist ein Punkt zu wenig“, zog Taurino Bilanz.

Trotz Rückkehrer Valentin de la Motte in der Anfangself präsentierten sich die Gäste im ersten Durchgang gerade im Spielaufbau schwach. „Da waren wir schlechter als der Gegner“, befand Taurino. So kamen beide Seiten zu wenigen Chancen. Die Hausherren setzten einen Kopfball am Tor vorbei, auf der anderen Seite bekam Manuel Swidersky zwei Mal die Chance auf das erste Tor. Doch der Neurieder Stürmer scheiterte sowohl per Flachschuss aus 13 Metern (5.) als auch bei einem Alleingang auf den Fürstenfeldbrucker Torwart Maximilian Knobling (35.). Erfolgreich waren die Hausherren nach einem Foul von Sebastian Hessenberger im eigenen Strafraum. Fernando Ernesto verwandelte den Strafstoß zum 1:0 (16.).

In der zweiten Hälfte fingen sich die Gäste. Zwar erspielten sie sich erneut wenige Chancen, dennoch bestimmte der TSV gegen nun auf Verwaltung des Vorsprungs bedachte Hausherren das Geschehen. Nachdem Joker Robert Rudnik per Foulelfmeter spät den Ausgleich erzielt hatte (81.), hatte Carl Weser das Siegtor auf dem Fuß: Der TSV-Akteur verpasste in aussichtsreicher Position knapp (89.). In der Nachspielzeit sah Fürstenfeldbrucks Julius Drameh wegen einer Tätlichkeit noch die Rote Karte.

Für die Neurieder, die die Vizemeisterschaft als Ziel ausgegeben haben, war das Remis nicht allzu schlecht. „Lieber einen Punkt als verlieren und gar keinen Punkt“, schloss Taurino.

Text: Robert M. Frank

SC Fürstenfeldbruck – TSV Neuried 1:1 (1:0)

TSV Neuried: Sukan; F. Hessenberger, Reid (70. Einloft), Höhne, S. Hessenberger, de la Motte, Weser, Demmer, Kröss, Man. Swidersky, Sirovec (60. Rudnik)

Tore: 1:0 Ernesto (16./FE), 1:1 Rudnik (81./FE)

Rote Karte: Drameh/Fürstenfeldbruck (90.+2, Tätlichkeit)

Quelle: fussball-vorort.de