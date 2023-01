„Das Größte im Würmtal“: Drunken City Tigers gewinnen 11. Stüberl-Cup des TV Stockdorf in Gauting

Dank des Finalsiegs im Stüberl-Cup 2023 gegen die Discoburschen zogen die Drunken City Tigers (TSV Pentenried, verstärkt mit Spielern des TSV Gilching II) nach Titeln mit dem Rekordsieger gleich. © Andrea Jaksch

Die Drunken City Tigers holen beim 11. Stüberl-Cup des TV Stockdorf ihren dritten Titel. Das Hallenfußball-Event erfüllt alle Erwartungen: Budenzauber, Party, Klassentreffen.

Stockdorf/Gauting – Die Erwartungen waren groß, und sie wurden nicht enttäuscht. Nach drei Jahren Pause hat der vom TV Stockdorf traditionell am zweiten Januarwochenende veranstaltete Stüberl-Cup ein erfolgreiches Comeback gefeiert.

„Es war ein unvergesslicher Tag. Natürlich ist so ein Turnier immer mit viel Aufwand verbunden. Aber hinterher weiß man: Es hat sich gelohnt“, fasste der müde, aber zufriedene Organisator Korbinian Halmich den Samstag zusammen.

Mit seiner bewährten Mischung aus sportlichem Wettkampf, Party-Atmosphäre und Würmtaler Klassentreffen sorgte der Stüberl-Cup bei seiner 11. Auflage erneut für volle Ränge und eine einzigartige Atmosphäre in der Turnhalle der Paul-Hey-Mittelschule in Gauting. „Alles hat super funktioniert, vom Verkauf bis zum Stadionsprecher. Ein großes Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben. Ohne sie wäre es nicht möglich, so ein Fest auf die Beine zu stellen“, sagte Halmich.

Volle Hütte: Der 11. Stüberl-Cup lockte wieder zahlreiche Fans in die Halle der Paul-Hey-Mittelschule in Gauting. © Andrea Jaksch

Tatsächlich handelt es sich bei der Veranstaltung eher um ein Fest als ein klassisches Hallenturnier. Dabei sind das Geschehen auf der Tribüne und das gesellige Miteinander ebenso wichtig wie das Geschehen auf dem Spielfeld. Das war den Teilnehmern anzumerken: Mit wem man am Samstag auch sprach, fast alle hatten ein Leuchten in den Augen. Unabhängig davon, wie viele Kaltgetränke die Personen schon zu sich genommen hatten und ob ihr Team nun um den Einzug ins Finale oder um einen der hinteren Plätze spielte.

11. Stüberl-Cup 2023: AH-Mannschaften dominieren in Gruppe B

Für viele der Teilnehmer begann der Feiermarathon bereits am Abend vor dem Turnier und war nach der Siegerehrung am Samstagnachmittag noch lange nicht vorbei. Bei der „Players’ Night“, die erstmals im Alten Wirt in Krailling stattfand, war ebenfalls einiges los. „Es war der Wahnsinn, wie viele Leute dort waren“, sagte Halmich.

Nebenschauplatz: Auch Bierpong wurde beim 11. Stüberl-Cup des TV Stockdorf in Gauting wieder fleißig gespielt. © Andrea Jaksch

Auch sportlich war viel geboten mit spannenden Spielen und einigen Traumtoren. In beiden Fünfergruppen ging es eng zu. In Gruppe A kamen mit Titelverteidiger Vino della Casa (TSV Neuried), dem vom verletzten Quirin Wiedemann gecoachten 2019er-Sieger Drunken City Tigers (TSV Pentenried, verstärkt mit Spielern des TSV Gilching II) und dem Team Gaffel Kölsch (Mix aus dem Würmtal) gleich drei Mannschaften nach der Vorrunde auf neun Punkte. Nur dank des besseren Torverhältnisses zogen Vino della Casa und die Drunken City Tigers ins Halbfinale ein.

11. Stüberl-Cup 2023: Discoburschen sehen lange wie der Sieger aus

Gruppe B hingegen wurde von den Routiniers dominiert: Den Gruppensieg mit vier Siegen aus vier Spielen sicherte sich das Team PSG, die Altherren-Spielgemeinschaft aus Pentenried, Stockdorf und Gräfelfing, Platz zwei ging an Rekordsieger Discoburschen (SV Planegg-Krailling).

Gespielt wird beim Stüberl-Cup traditionell mit der Filzkugel wie hier im Duell der Offensive Würmtal um Andreas Hillebrand (l.) gegen Gaffel Kölsch. © Andrea Jaksch

Auch die Offensive Würmtal konnte überzeugen mit Organisator Halmich im Tor sowie Marco Gühl und dem auch nach seinem Karriereende noch topfitten Tobias Schöglmann auf dem Feld. Im entscheidenden Aufeinandertreffen im finalen Gruppenspiel allerdings hatte die Offensive gegen die geballte Erfahrung des SVP um Edeltechniker Markus Steber mit 2:6 das Nachsehen.

Im ersten Halbfinale standen sich die Finalisten von der bis dato letzten Auflage im Jahr 2020, Vino della Casa und Discoburschen, gegenüber. Nach einem torlosen Remis ging es ins Elfmeterschießen, in dem gleich drei Neuriedern die Nerven versagten.

Zuschauernähe ist beim Stüberl-Cup Pflicht. © Andrea Jaksch

Das ebenso enge zweite Halbfinale konnten die Drunken City Tigers gegen PSG mit 1:0 für sich entscheiden. Im Finale sah es lange nach dem vierten Titel für die Discoburschen aus. Sie führten nach rund der Hälfte der Spielzeit 2:1 und waren nach einer Zwei-Minuten-Strafe zwischenzeitlich auch noch ein Mann mehr. Doch in Unterzahl drehten die Tigers die Partie und gewannen dank mehrerer Kontertore am Ende deutlich mit 6:2.

Alle haben seit Wochen darauf hingefiebert. Der Stüberl-Cup ist einfach das Größte im Würmtal.

Die Turniersieger, die nun nach Titeln mit dem Finalgegner gleichgezogen haben, konnten ihr Glück hinterher kaum fassen. „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte der über beide Ohren strahlende Nicolas Krafft, Torschütze zum 3:2, mit dem Pokal in der Hand. Er betonte den auch nach zweijähriger Pause ungebrochen hohen Stellenwert des Turniers: „Alle haben seit Wochen darauf hingefiebert. Der Stüberl-Cup ist einfach das Größte im Würmtal.“

te

Ergebnisse vom 11. Stüberl-Cup des TV Stockdorf

Endplatzierungen:

1. Drunken City Tigers

2. Discoburschen

3. PSG

4. Vino della Casa

5. Offensive Würmtal

6. Gaffel Kölsch

7. TV Stockdorf Allstars

8. SpVgg. Hasenbergl/Neuperlach

9. FC Schmerzgebirge Aua

10. Wolfsrudel



Halbfinalspiele:

Vino della Casa – Discoburschen 0:0 (1:3 n.E.)

Drunken City Tigers – PSG 1:0



Finale:

Discoburschen – Drunken City Tigers 2:6