„Das ist ein guter Start“: Neuried nutzt Planegger Fehler aus

Von: Stefan Reich

Teilen

Nicht jeder Schuss war ein Treffer: Neurieds Nick Boberg hatte gegen Planeggs Schlussmann Sascha Polak kein Abschlussglück. Er konnte es verschmerzen. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der TSV Neuried II hat sich im Derby gegen den SV Planegg-Krailling II deutlich durchgesetzt.

Neuried/Planegg – „Das ist ein guter Start“, sagte Neurieds Trainer Alem Besirevic. „Auch wenn noch nicht alles perfekt ist, spielt die Mannschaft mit Tempo, ist spritzig und setzt nach Ballverlusten nach.“

Auch Planeggs Trainer Stefan Suchanke ist grundsätzlich nicht unzufrieden mit dem Fußball, den seine Mannschaft bisher zeigte, obwohl sie nach ihrem vierten Saisonspiel noch ohne Sieg dasteht. „Wir spielen ja nicht schlecht“, sagte er auch nach der deutlichen Niederlage in Neuried. „Wir müssen halt nur auch mal als Sieger vom Platz gehen.“

Individuelle Fehler münden in Neurieder Führung

Das wäre auch am Samstag drin gewesen, glaubt Suchanke. Hätte seine Mannschaft eine der guten Möglichkeiten in der Anfangsphase genutzt, hätte das Spiel eine andere Richtung nehmen können. „Aber wir haben geschlafen“, musste er feststellen. Es habe sich nicht unbedingt positiv ausgewirkt, dass das Spiel später begann, da sich der Schiedsrichter verspätet hatte. Besirevic sah darin einen kleinen Vorteil. „So war es für uns weniger hektisch. Wir haben noch auf Spieler der ersten Mannschaft gewartet, die davor gespielt hat.“

Auch hinten waren die Planegger mehrmals nicht ganz bei der Sache. Ludwig Wallner sah in einem direkten Duell in der 28. Minute nicht gut aus, und nach diesem verlorenen Zweikampf war der Weg frei für Neurieds Anes Ajdari, der zum 1:0 für Neuried traf. Auch die Entstehung des 2:0, wieder hieß der Torschütze Ajdari, führte Suchanke auf individuelle Fehler in der Abwehr zurück.

Im zweiten Durchgang brachte Maximilian Reitmayr den SVP dann wieder auf 1:2 heran. „Hätten wir diesen Spielstand etwas länger halten können, wäre vielleicht noch etwas möglich gewesen“, sagte Suchanke. Doch es dauerte nach Wiederanpfiff gerade mal eine Minute, bis der alte Abstand wieder hergestellt war. „Man muss schon auch anerkennen, dass Neuried gut Fußball gespielt hat. Das war ein schöner Schnittstellenball, der zum Tor geführt hat. Aber meine Jungs müssen schon fähig sein, einen Gegenspieler am Sechszehner auch mal zu stoppen“, kritisierte Suchanke einmal mehr das Abwehrverhalten. Torschütze für Neuried war Moritz Haslauer. Der legte nur vier Minuten später das 4:1 nach.

SVP-Coach Suchanke zeigt sich kämpferisch: „Kopf hoch halten und weiter machen“

Damit war das Spiel gelaufen. „Der Rest war dann ein Sommerkick“, fand Suchanke. Nach einem Remis und drei Niederlagen, gehe es jetzt darum, „den Kopf hoch zu halten und weiter zu machen“. Nächster Gegner der Planegger ist der TSV 1860 München IV, der am kommenden Sonntag (12.45 Uhr) zu Gast an der Hofmarkstraße ist.

Für die Neurieder, die bisher einzige noch unbesiegte Mannschaft in der Kreisklasse 3, geht es bereits am morgigen Dienstag mit dem nächsten Würmtal-Derby weiter. Sie treten um 19.15 Uhr beim bisher noch punktlosen TSV Gräfelfing an. (sr)

TSV Neuried II – SV Planegg-Kr. II 4:1 (2:0)

TSV Neuried II: Gleißner; Rödl, Legrand (C), Trissler, Ajdari, Ralic, Boberg, Batarilo, Kallman, Greisel, Horatz-Bauerfeind; Omiliadis, Dehkordi, Gasbarro, Haslauer

SV Planegg-Kr. II: Polak; Makaba, Mihmat, Gerner, Wallner, Reitmayr, Klotz, Pretzsch, Orso, Bekric, Baptista; Putrius, Kurt, Kajtazaj, Nayebkhail

Tore: 1:0, 2:0 Ajdari (28., 39.), 2:1 Reitmayr (52.), 3:1, 4:1 Haslauer (53., 57.)