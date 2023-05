Drei Zeit-Strafen, zwei Platzverweise – DJK Würmtal ohne Hoffnung auf Aufstieg: „Das war‘s“

Von: Stefan Reich

Im Rückspiel gegen den FC Mainaustrasse spielte die DJK Würmtal nur Remis. (Foto aus dem Hinspiel) © Dagmar Rutt

Der DJL Würmtal spielt im Spitzenspiel der C-Klasse nur Remis beim FC Mainaustraße. Die Hoffnung auf den Aufstieg sind damit fast aufgelöst-

Planegg – Was der eine Punkt für die Tabellensituation bedeuten genau würde, konnte Spielertrainer Daniel Fischer nach Abpfiff noch nicht gänzlich beurteilen. Er war mit seiner DJK Würmtal bereits am Sonntagvormittag dran. Und als nach Abpfiff ein 3:3 gegen Tabellenführer FC Mainaustraße zu Buche stand, war die Partie des SV Sentilo Blumenau II gegen die DJK Pasing III noch nicht angepfiffen.

FC Mainaustraße – DJK Würmtal 3:3 (2:1)

Die Chance, an Sentilo vorbeizuziehen, war aber auf jeden Fall vertan. Und so sagte Fischer: „Selbst wenn wir auch am Abend punktgleich sind, war es das wohl mit dem Aufstieg. Den direkten Vergleich mit Sentilo haben wir verloren, und ich denke nicht, dass die noch Punkte abgeben.“ Kommt es so, wird die DJK trotz bisher nur drei Niederlagen und über 100 Toren als Dritter in der C-Klasse verbleiben. „Wir wollen in der neuen Saison wieder angreifen. Dann schaffen wir den Aufstieg“, sagte Fischer.

Gegen Mainaustraße brachte Joshua Stadler die DJK in der 19. Minute in Führung, drei Minuten später glich Modibo Konare für die Gastgeber aus. In der 37. Minute traf dann Abou Diaby zur Führung für den FC Mainaustraße. Stadler und Fischer trafen nach der Pause für die DJK. Den 3:3-Endstand erzielte Diaby in der 64. Minute. (sr)

DJK Würmtal: Miteh; Peine, Glückschalt (C), Demharter, M. Fischer, Alma, Stadler, Bozhkov, Novellino, D. Fischer, Oseghale;

Tore: 0:1 Stadler (19.), 1:1 Konare (21.), 2:1 Diaby (37.) 2:2 Stadler (48.), 2:3 D. Fischer (52.), 3:3 Diaby (64.),

Zeitstrafen: Jansokho (36./Mainaustraße), Demharter (48./DJK), Sissoko (73./Mainaustraße)

Rote Karten: Konare (90.+7/Mainaustraße), Diaby (90.+8/Mainaustraße)