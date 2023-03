Den Trainer-Worten folgen Taten – Sebastian Lebek bringt Gauting auf Siegerstraße

Sebastian Lebek befindet sich derzeit in Topform. Foto: GSC © GSC

Gautings Coach Bernd Ziehnert schwärmte vor dem Spiel gegen den SV Türkenfeld von Sebastian Lebek. Dieses Lob wusste der Stürmer gleich zu bestätigen.

Gauting – Trotz der verkorksten Herbstrunde ist der Gautinger SC mit ordentlich Optimismus ins neue Jahr gestartet. Dieser war offenbar nicht unbegründet: Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause feierten die Kreisklasse-Fußballer einen 2:0-Sieg beim TSV Türkenfeld und verließen damit auf Anhieb die möglichen Abstiegsränge der Abstiegsrunde F. Der Erfolg lag auch an der Rückkehr des gefährlichsten Gautinger Angreifers.

„Sebastian Lebek ist in Topform“, hatte GSC-Trainer Bernd Ziehnert bereits vor dem Spiel angekündigt. Der 30-jährige Stürmer hatte viele Partien der bisherigen Saison entweder komplett verpasst oder angeschlagen absolviert. Nun hat er offenbar seine Fitness wiedergefunden.

Während Ziehnert im Herbst oftmals die fehlende Effizienz seines Teams beklagt hatte, zeigte Lebek die geforderten Qualitäten am Sonntag in Türkenfeld. Nach einem Steilpass von Florian Fichtel, in der Hinrunde wegen seines Auslandsaufenthaltes ebenfalls schmerzlich vermisst, behauptete sich der Angreifer im Zweikampf und traf Mitte der ersten Halbzeit zum 1:0 ins lange Eck. Lebeks Tore werden beim GSC auch in den kommenden Wochen gefragt sein. (te)