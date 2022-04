Neuzugang und Säule in der Abwehr: Deniz Püseli tritt heute mit dem TSV Neuried beim SVN München an

Mit seiner kräftigen Statur prädestiniert für eine zentrale Rolle: Deniz Püseli (l.) spielt beim TSV Neuried als Innenverteidiger. © Michael Schönwälder

Neuzugang Deniz Püseli hat sich beim TSV Neuried in ungewohnter Rolle einen Stammplatz erkämpft. Heute dürften er und seine Kollegen beim SVN München viel zu tun haben.

Neuried – Manchmal dauert es ein wenig, bis ein Spieler seine ideale Position findet. Bastian Schweinsteiger etwa war bereits 25 Jahre alt, als ihn sein damaliger Trainer Louis van Gaal auf die Sechser-Position versetzte. Von diesem Moment an wirkte es, als habe er nie woanders gespielt, er reifte zum Führungsspieler, wurde Champions-League-Sieger und schließlich sogar Weltmeister.

Ganz so weit wird es Deniz Püseli, Winter-Neuzugang des TSV Neuried, in seiner fußballerischen Laufbahn nicht mehr bringen. Doch auch beim 26-jährigen Gautinger scheint es, als habe er nach etwas Anlaufzeit seine ideale Position gefunden. Heute Abend im schweren Auswärtsspiel gegen den SVN München (19.30 Uhr, Fritz-Erler-Straße) wird Püseli wie schon in den vergangenen Wochen aller Voraussicht nach in der Innenverteidigung auflaufen.

Püseli in der Innenverteidigung: Mit Ruhe und Erfahrung schon jetzt eine Säule

„Wir haben das einfach mal ausprobiert. Er ist zwar kein gelernter Innenverteidiger, aber er macht seine Sache richtig gut“, sagt sein Trainer Josip Hrgovic, der nach dem Abgang von Paul Greger (Auslandssemester) auf dieser Position Bedarf hatte. Hrgovic ist insgesamt voll des Lobes über den Neuzugang: „Er hat die nötige Ruhe und Erfahrung. Er ist zwar noch in der ,Ankomm-Phase‘, aber schon jetzt eine Säule.“

Auch Püseli selbst, der in der Vergangenheit meist als Außenverteidiger oder Außenstürmer eingesetzt worden war, fühlt sich in neuer Rolle ausgesprochen wohl. „Ich hätte selber nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht“, sagt er. Zuletzt bekleidete er die Position als Jugendspieler beim Gautinger SC – obwohl er mit seiner kräftigen Statur für eine zentrale Rolle eigentlich prädestiniert scheint. „Mit knapp über 90 Kilo passt das ganz gut“, meint der Gautinger lachend.

Deniz Püseli: Vom Gautinger SC über den SC Pöcking zum TSV Neuried

Ganz gut zu passen, scheint es auch zwischen ihm und dem TSV Neuried. „Ich habe mich gleich wie zu Hause gefühlt. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, und es macht viel Spaß“, sagt Püseli. Vor seinem Wechsel zum TSV war er für Heimatverein GSC und ab 2016 für Neurieds Liga-Konkurrent SC Pöcking-Possenhofen aufgelaufen.

Zuletzt hatte der 26-Jährige aufgrund seines Masterstudiums in Wien eine Fußball-Pause eingelegt, nach abgeschlossenem Studium und der Rückkehr nach Gauting im November 2021 jedoch bald Ausschau nach einem neuen Klub gehalten. „Die kurze Fahrtzeit hat den Ausschlag für Neuried gegeben“, so Püseli.

TSV Neuried am Dienstagabend im Bezirksliga-Spiel beim SVN München gefordert

Trotz seines persönlich guten Starts hätte sich der Neuzugang für sein Team sicherlich einen besseren Auftakt in die Frühjahrsrunde gewünscht. Das erste Pflichtspiel des Jahres verloren die Grün-Weißen beim FC Penzberg mit 2:4. Nachdem das Heimspiel am Sonntag gegen den MTV Berg witterungsbedingt abgesagt werden musste, ist Neuried heute Abend in Neuperlach bei Tabellennachbar SVN München etwas unter Zugzwang.

Die Gastgeber präsentierten sich zuletzt offensiv stark, erzielten in den vergangenen drei Partien 13 Tore. Auf Püseli und seine Abwehrkollegen dürfte also einiges an Arbeit zukommen.

