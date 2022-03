Der Geist von der Adria: Gautinger SC nach Wintervorbereitung stets besser

Bereitete sich in Kroatien auf das Fußball-Jahr 2022 vor: Der Gautinger SC. © FuPa / Dieter Metzler

Der Gautinger SC trifft am Samstag (14:30 Uhr) in der Kreisklasse auf den TSV Geiselbullach. Trainer Uwe Lehner beschwört den „Geist von der Adria“.

Gauting – Auf eines konnte man sich in den vergangenen Jahren verlassen: Der Gautinger SC ist nach der Winterpause besser als vorher. Am deutlichsten zu sehen war dies in der Saison 2018/19: Als kriselnder Tabellenletzter gingen die Gautinger damals in die Winterpause, am Ende sicherten sie sich über die Relegation noch den Klassenerhalt. In der Spielzeit 2016/17, als die Gautinger letztmals in die A-Klasse abstiegen, lag dies nicht an der Punkteausbeute nach der Winterpause – damals legte der GSC ebenfalls noch eine starke Aufholjagd hin und verpasste einen Relegationsplatz letztlich nur um einen Punkt.

Ein Erfolgsgarant für den fast schon traditionellen Gautinger Aufschwung war stets das Trainingslager kurz vor dem Pflichtspielstart. Ob nun der Geist vom Gardasee oder seit 2019 der Geist von der Adria – auf den Leistungsschub nach den gemeinsamen Tagen im Süden war Verlass.

So prekär wie bereits in der Vergangenheit ist die Ausgangssituation zwar nicht, doch der GSC holte aus den vergangenen neun Partien nur noch einen Sieg und rutschte in der Tabelle immer weiter ab. Ob es auch in diesem Jahr nach dem Winter-Trainingslager wieder aufwärts geht, können die GSCler gleich am Samstag (14.30 Uhr, Olching, Schulstraße) unter Beweis stellen: Dann wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten TSV Geiselbullach ein echter Härtetest auf das Team von Trainer Uwe Lehner. (Tobias Empl)