Derby zwischen Planegg II und Gräfelfing als letzte Chance für beide

Klassenerhalt und Aufstieg

von Christian Heinrich schließen

Die Situation vor dem Derby ist verzwickt: Nur ein Sieg lässt sowohl SV Planegg-Krailling II als auch TSV Gräfelfing von der Relegation träumen. Die einen hoffen auf den Klassenerhalt, die anderen auf den Aufstieg.

Planegg/Gräfelfing – Andreas Budell kommt aus dem Abstiegsstress gar nichts mehr heraus. Am Samstag wird der Trainer des SV Planegg-Krailling II der ersten Mannschaft die Daumen drücken, damit sie die Relegation gegen den TSV Dorfen heil übersteht und in der nächsten Saison erneut in der Bezirksliga kickt (siehe Seite 39). Am Sonntag braucht dann der Coach selbst moralische Unterstützung, wenn sein Team um 15 Uhr den TSV Gräfelfing zum Derby an der Hofmarkstraße empfängt.

Der Tabellendrittletzte aus Planegg muss unbedingt punkten, sollte sich das Thema Klassenerhalt nicht schon am Samstag mit einer Niederlage und dem Abstieg der Ersten von selbst erledigt haben. Dann würde die Reserve der Zwangsabstieg ereilen. „Entscheidend ist die erste Mannschaft, das ist richtig und gut so“, sagt Budell. Deshalb kann er noch nicht sagen, mit welchem Kader er ins Derby gegen die Wölfe geht. Ein paar alte Recken aus der AH haben sich schon angeboten, ob noch Spieler aus der A-Jugend oder der Bezirksliga-Elf hinzukommen, entscheidet sich erst kurz vor der Partie.

Ein paar hundert Meter weiter nördlich sieht die Lage wesentlich entspannter aus. Markus Kaintzyk hat sich genauso zurückgemeldet wie Arthur Martel und Konstantin Schachtner. Insgesamt kommt TSV-Trainer Franco Simon auf 14 Spieler aus dem Kreis der ersten Mannschaft. „Das hatten wir lange nicht mehr“, sagt er. Die Reihen in seinem Lazarett lichten sich langsam. Obwohl er den Wolfsbau am Ende der Saison in Richtung SC Pöcking-Possenhofen verlassen wird, hat er noch einiges vor. „Ich werde bis zum letzten Spiel versuchen, mit der Mannschaft aufzusteigen.“ Dieses Ziel ist mittlerweile nur noch schwer zu erreichen. Aus eigener Kraft können die Gräfelfinger, die zurzeit mit 43 Punkten auf Platz vier stehen, die Relegation zur Bezirksliga nicht mehr schaffen. Die DJK Pasing (46) und der SC München (44) haben mehr Zähler auf dem Konto. Nur wenn die Konkurrenz patzt, sind die Wölfe wieder im Geschäft – vorausgesetzt sie gewinnen ihre beiden letzten Begegnungen in Planegg und gegen den BSC Sendling.

Allerdings gruselt es den Gräfelfingern vor dem Gang an die Hofmarkstraße. In der vergangenen Saison ließen sie beim SVP zwei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Und auch in dieser Spielzeit musste der TSV hart arbeiten, bis ein magerer 1:0-Heimsieg gegen den Nachbarn heraussprang. „Es ist einfach eine starke Mannschaft“, lobt Budell seinerseits die Wölfe, die in den vergangenen vier Jahren zweimal in die Aufstiegsrelegation kamen. Aber vielleicht kann er den Gegner ja mit seiner Formation überraschen. „Wir werden mit Sicherheit kontrollieren, welche Leute da auflaufen“, kündigt Simon an. Der Coach ist wachsam, damit alles mit rechten Dingen zugeht. Schenken will er dem Nachbarn schließlich rein gar nichts.