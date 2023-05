War das ein Derbysieg? TSV-Reserve schlägt Planegg II – SVP-Coach: „Bei Neuried kribbelt es nicht“

Von: Michael Grözinger

Die Oberhand behielten David Loncar (r.) und Neuried im Reserve-Duell mit dem SVP um Alexander Gareis. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

War das ein Derbysieg von Neuried II über Planegg-Krailling II? Die Meinungen der Trainer gehen auseinander. Klar ist, der TSV hat das Duell gewonnen.

Neuried/Planegg – Über die Definition eines Derbys kann man streiten. Pero Januzovic zum Beispiel empfindet das Duell zwischen dem SV Planegg-Krailling II und dem TSV Neuried II nicht als solches. „Bei Gräfelfing kribbelt es, bei der DJK Würmtal oder bei Stockdorf. Aber bei Neuried kribbelt es nicht“, sagte Planeggs Trainer nach dem direkten Duell mit den Grün-Weißen am Samstag und betonte sogleich: „Das meine ich überhaupt nicht abwertend, aber für mich ist es kein echtes Derby.“

TSV Neuried II schlägt Planegg-Krailling II – Efecan Ölmez: „Das wichtigste Spiel, weil es ein Derby ist“

Sein Gegenüber, Efecan Ölmez, sieht das anders und hatte seine Spieler entsprechend heißgemacht. „Wir haben gesagt, es ist das wichtigste Spiel, weil es ein Derby ist und wir mit einem Sieg den Klassenerhalt endgültig klarmachen können“, berichtete Ölmez, der die Neurieder gemeinsam mit seinem Vater Taner trainiert. Die Motivation schien gefruchtet zu haben: Der TSV schlug die Planegger 2:1 (2:0) und feierte den vorzeitigen Verbleib in der Kreisklasse, den der SVP seit einigen Wochen in der Tasche hat.

Wenngleich ihre Definitionen über ein Derby auseinandergehen, so waren sich Januzovic und Efecan Ölmez zumindest darüber einig, dass der Sieg der Hausherren in Ordnung ging. „Wir waren in der ersten Halbzeit geistig nicht da. In der zweiten haben wir es besser gemacht, konnten aber keine echte 100-prozentige Chance herausspielen“, gab Januzovic zu. Außer beim 1:2-Anschlusstreffer durch Tobias Halfmann (59.).

TSV Neuried II: Kriebel scheitert an SV Planeggs Torwart Eugen Welsch

Weil die Neurieder aber vor der Pause doppelt getroffen hatten, blieb dieser brotlos. Alpay Uslu hatte früh einen von Timm Opitz verursachten Foulelfmeter verwandelt und Nick Boberg kurz vor dem Seitenwechsel per Kopf nach Uslu-Freistoß auf 2:0 erhöht. Nur zwei Minuten später hätte Julien Kriebel mit dem 3:0 sogar schon alles klarmachen können, scheiterte per Strafstoß aber an SVP-Keeper Eugen Welsch. (mg)

TSV Neuried II – SV Planegg-Kr. II 2:1 (2:0)

TSV Neuried II: Bever; Ajdari, Vetterl (C), Loncar, Thiessen, Tacyildiz, J.Kriebel, Ralic, Boberg, Uslu, Dav.Gasbarro; M.Kriebel, Wukonigg, Prempeh, Dosi, Dan.Gasbarro

SV Planegg-Krailling II: Welsch; Opitz, Makaba, Reitmayr (C), Lazarevic, Dav.Velickovski, Kurt, A.Gareis, Pretzsch, Halfmann, Lorenz; Fa.Egger, Arbutina

Tore: 1:0 Uslu (11./FE), 2:0 Boberg (42.), 2:1 Halfmann (59.)

Bes. Vorkommnis: J.Kriebel/Neuried scheitert mit Foulelfmeter an SVP-Torwart Eugen Welsch (44.)