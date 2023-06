Deutscher Altherren Supercup ü32: SG Stockdorf feiert „zwei schöne gemeinsame Tage“

Würmtaler Ü32-Team im Einsatz

Von Robert M. Frank

Die SG Stockdorf nahm zum ersten Mal am „Deutschen Altherren Supercup“ teil. Trotz einiger Niederlagen freute sich die SG über die gemeinsame Zeit.

Würmtal – Die SG Stockdorf/Gräfelfing/Pentenried hat bei ihrer ersten Teilnahme an der inoffiziellen deutschen Meisterschaft, dem „Deutschen Altherren Supercup Ü32“, in Neuenburg den 27. Platz unter 40 Teilnehmern belegt.

Der bayerische Vizemeister von 2022 hatte bei dem zweitägigen Turnier in Bade-Württemberg an der Grenze zu Frankreich eine starke Vorrundengruppe erwischt, in welcher sich die beiden Top-Turniermannschaften VfB Fortuna Biesdorf (später im Finale knapp gegen den 1. FC Neubrandenburg unterlegen) und der TSV Schwieberdingen (Vierter des Turniers) befanden.

Zweiter Tag läuft besser für die SG – Frank begeistert vom schönen gemeinsamen Wochenende

Zum Auftakt gegen Schwieberdingen unterlag der zweimalige oberbayerische Senioren A-Meister mit 0:1. Im zweiten Spiel gegen den SC St. Tönis 1911/20 reichte es für die vom verletzten Spieler Andreas Gries betreute Mannschaft nach einem Tor durch André Hartmann nur zu einem 1:1.

Dann setzte es für die Würmtaler Kicker im dritten und letzten Spiel des Tages ein 0:3 gegen den späteren Finalisten Biesdorf. Am zweiten Tag gelang der 2012 gegründeten AH-Spielegemeinschaft dann zum Abschluss ein 2:0 gegen TuRa Bremen durch Tore von Andreas Eder und Luca Pezzia.

In den Platzierungsspielen erkämpfte sich der aktuelle Tabellenführer der Senioren-A-Kreisliga im Kreis Zugspitze dann mit einem Treffer von Sebastian Nagel ein 1:0 gegen den FSV Kamp-Bornhofen/Osterspai. „Völlig unabhängig vom sportlichen Abschneiden war es für uns alle ein rundum gelungenes Wochenende mit zwei sehr schönen gemeinsamen Tagen zusammen mit der Mannschaft“, so Robert Frank, Spieler bei der SG und Vorsitzender des TV Stockdorf. (rmf)