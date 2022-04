„Die haben durchaus ihre Qualitäten“: TSV Gräfelfing strotzt vor Selbstvertrauen

Von: Christian Heinrich

Selbstbewusst: Sascha Polecki, Trainer des TSV Gräfelfing. © Dagmar Rutt

Der TSV Gräfelfing empfängt im Kreisliga-Heimspiel am Mittwochabend (19:15 Uhr) den N.K. Hajduk München. Trainer Sascha Polecki ist vor der Partie selbstbewusst.

Gräfelfing – Der persönliche Eindruck vom Kreisliga-Spiel am vergangenen Sonntag zwischen dem FC Wacker und dem FC Neuhadern verleitet Andreas Gries zu einer kühnen Prognose. „Die wären für uns schlagbar gewesen“, sagte der stellvertretende Fußballabteilungsleiter des TSV Gräfelfing nach dem Neuhaderner 2:0-Erfolg. „Die“, damit meinte er den nun zweitplatzierten FC Wacker.

Was nach reiner Selbstüberschätzung des Abstiegskandidaten klingt, versucht Sascha Polecki, im Gesamtkontext einzuordnen. „Anfang der Hinrunde wäre eine solche Aussage Harakiri gewesen“, sagt der Gräfelfinger Trainer. Inzwischen ist das Selbstbewusstsein der Wölfe so sehr gewachsen, dass sie sich zutrauen, selbst die Großen zu schlagen, obwohl sie aktuell nur auf dem drittletzten Platz der Kreisliga 2 stehen. Inwieweit Anspruch und Wirklichkeit beieinanderliegen, kann sich heute Abend im Heimspiel gegen den N.K. Hajduk München weisen (19.15 Uhr, Hubert-Reißner-Straße).

Die Kroaten sind zwar nicht Zweiter, dürften aber als Tabellenfünfter in etwa dieselbe Kragenweite wie Wacker haben, zumal sie zuletzt die Spitzenspiele gegen den SV Planegg-Krailling und die DJK Pasing deutlich gewannen und Spitzenreiter Neuhadern ein Remis abtrotzten. „Die haben durchaus ihre Qualitäten“, sagt Polecki über den Gegner, der das Hinspiel gegen den TSV 3:2 gewann.

Der Coach hätte sich gewünscht, dass die für vergangenen Sonntag beim SV Lochhausen angesetzte Partie stattfindet. Wegen des Wintereinbruchs klappte das nicht. „Ich wäre gerne im Rhythmus geblieben“, so Polecki. Darüber hinaus hätte ein möglicher Sieg beim Vorletzten noch mal für Schwung vor dem Duell mit Hajduk gesorgt. Als Kompensation legte der Coach seinen Kickern eine Trainingseinheit entweder auf der Laufstrecke oder im Fitnessstudio nahe.

Ob sie dem Wunsch Folge leisteten, wollte Polecki nicht überprüfen. In der Vergangenheit sei es ohnehin immer wieder zu Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung der Daten gekommen. „Weltrekordzeiten für Zehn-Kilometer-Läufe hauen nicht hin.“ Zu jenen, die sich nicht um Einheiten schummeln wollen, zählt Luca Wehrig. „Der will“, lobt Polecki den 18-jährigen Innenverteidiger, der sich in kurzer Zeit zu einer tragenden Säule in der Abwehr gemausert hat. Der Grund ist einfach: Wehrig ist bei den Trainingseinheiten so gut wie immer dabei. Fake News hat er nicht nötig. (Christian Heinrich)