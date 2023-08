„Teilweise haben wir zu sechst trainiert“: Vorbereitung des TSV Neuried verlief „mäßig“

Den Klassenerhalt gibt Neurieds Trainer Christian Rockmeier (r.) als Saisonziel aus. A-F. dr © Dagmar Rutt

Wenn die Fußballerinnen des TSV Neuried am Samstag gegen Dießen in die Bezirksoberliga-Saison starten, haben sie gerade einmal zwei Testspiele in den Beinen.

Neuried – Eine Vorbereitung nach Plan sieht anders aus, aber alle weiteren geplanten Partien fielen wegen Personalproblemen aus. „Die Vorbereitung verlief mäßig“, sagt TSV-Trainer Christian Rockmeier, der das Team im vergangenen Winter übernahm und in seine erste vollständige Saison als Cheftrainer des TSV geht.

Er hat aber durchaus auch Positives zu berichten. „Diejenigen, die da waren, haben sich voll reingehängt und sehr gut trainiert. Das Training hat wirklich Spaß gemacht“, betont Rockmeier. Allerdings seien es eben bei vielen Einheiten nur wenige Spielerinnen gewesen. „Teilweise haben wir zu sechst trainiert“, sagt der Coach.

TSV Neuried gibt den Klassenerhalt als Saisonziel aus

Da das Team seit dem Sommer auf einige etablierte Spielerinnen verzichten muss und gleichzeitig mehrere Neuzugänge kamen, dürfte es noch einige Zeit dauern, bis sich die neu formierte Elf eingespielt hat. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Rockmeier nach dem achten Platz in der Vorsaison keine utopischen Ziele ausruft. „Unser Saisonziel ist der Klassenerhalt“, sagt der 35-Jährige, der als Aufstiegsfavoriten den BCF Wolfratshausen ausgemacht hat.

Den Abgängen von Alexandra Höhne, Nina Marx, Tina Alles (alle Karriereende), Pia Richter (FFC Wacker München), Franziska Schürle (FFC Wacker München II), Sevdi Maloku (verletzungsbedingte Fußballpause) und Selvije Maloku (BCF Wolfratshausen) stehen einige neue Spielerinnen gegenüber. Nina Zick befindet sich nach langer Verletzungspause wieder im Aufbautraining, Ramona Fremuth meldete sich nach Fußballpause zurück, Jessica Matschke kickte seit der Jugend nicht mehr, und Nina Witte spielt zum ersten Mal überhaupt Vereinsfußball.

Pauline Kleinhenz (zuletzt beim FC Karsbach in Unterfranken) verfügt dagegen über Landesliga-Erfahrung, hinzu kommen Elena Zachariades und Joana Luttmann, die über eine Kooperation mit dem Regionallisten FFC Wacker den Weg nach Neuried fanden. Diese Zusammenarbeit soll in den kommenden Jahren ausgebaut werden, ein Testspiel der Münchnerinnen gegen Zweitligist FC Ingolstadt fand bereits im Neurieder Sportpark statt. „Bis das alles anläuft, braucht es aber noch Zeit“, so Rockmeier.

Trainer Rockmeier fordert „mehr Einsatzbereitschaft“

Insgesamt 22 Spielerinnen zählen laut TSV-Coach zum Kader, und grundsätzlich sieht der Trainer durchaus einiges Potenzial. „Es wäre alles drin, aber wir bräuchten mehr Einsatzbereitschaft“, sagt Rockmeier. Zudem müsse man hoffen, nicht wieder so viele Verletzungsprobleme zu haben wie in der vergangenen Spielzeit. Allerdings gibt es schlechte Nachrichten: Die neue Kapitänin, Dina Kühne (Stellvertreterin ist Madeleine Kreisel), verpasst den Saisonauftakt, da sie sich einen Zeh gebrochen hat. Stammtorhüterin Hanna Lenge wird urlaubsbedingt gegen Dießen ebenfalls fehlen.

Auch Rockmeier ist beim ersten Saisonspiel noch im Urlaub und daher nicht dabei. Vertreten wird er vom neuen Co-Trainer, Benjamin Klas, einem Bekannten des Coaches, der ihn seit diesem Sommer unterstützt. Für Klas ist es die erste Trainerstation im Fußball. „Er macht selbst viele Sportarten und ist hoch motiviert“, sagt Rockmeier über seinen Stellvertreter. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: SV 1880 München – TSV Neuried 1:2, TSV Neuried – TSV Gilching-Argelsried II 1:3

Erstes Punktspiel: TSV Neuried – MTV Dießen (Samstag, 14 Uhr)