DJK-Würmtal-Damen wollen in die offizielle Runde: Neue Spielerinnen gesucht

Bozhidar Bozhkov will mitseinen Spielerinnen in den regulären Ligabetrieb. © DJK

Seit der vergangenen Woche hat sich die Führung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) deutlich verändert. Mit Bernd Neuendorf wurde nicht nur ein neuer Präsident gewählt, mit Silke Sinning ist auch eine neue Vizepräsidentin im Amt.

Planegg – Die 52-jährige Sportwissenschaftlerin setzte sich überraschend gegen den etablierten Kandidaten Rainer Koch, zugleich Präsident des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), durch und ist eine von nun fünf Frauen im DFB-Präsidium.

In einem ihrer ersten Interviews rückte Sinning ein Thema in den Blickpunkt, das in der Vergangenheit auch im Würmtal oft unter dem Radar gelaufen war. Es bereite ihr große Sorgen, „dass immer weniger Frauen Fußball spielen“, sagte Sinning gegenüber der Frankfurter Rundschau. In der Tat ist der Trend eindeutig: In der Saison 2016/17 gab es in Deutschland laut DFB-Statistik gut 280 000 aktive Fußballerinnen, 2020/21 nur noch etwa 131 000 – ein Rückgang um mehr als die Hälfte innerhalb von weniger als fünf Jahren.

Im Würmtal hat der Frauen- und Mädchenfußball seit Jahren einen schweren Stand. Im Erwachsenenbereich steht 14 Herrenfußballmannschaften im Spielbetrieb nur ein einziges Damenteam gegenüber: der Bezirksoberligist TSV Neuried, der allerdings ebenfalls mit Mangel an Spielerinnen zu kämpfen hat. Über mehrere weibliche Nachwuchsmannschaften (B-, C- und D-Jugend) verfügt als einziger hiesiger Verein die DJK Würmtal aus Planegg, die mit Clara Schöne sogar eine ehemalige Bundesliga-Spielerin hervorgebracht hat. Bei allen anderen Vereinen spielen höchstens vereinzelt Mädchen bei den Buben mit.

Samar Kharabanda übernahm die DJK-Damen vor vier Jahren in der C-Jugend. © DAGMAR RUTT

Doch immerhin bei der DJK scheint die Entwicklung in die richtige Richtung zu gehen: Der Klub plant, in der kommenden Saison 2022/23 eine Damenmannschaft für den regulären Ligabetrieb zu melden. Bereits seit Beginn der laufenden Spielzeit tritt das vom langjährigen DJK-Fußballer Bozhidar Bozhkov und von Jugendleiter Samar Kharabanda trainierte Team in einer BFV-Freizeitliga im Kreis Zugspitze an. In der kommenden Saison möchten die Würmtalerinnen den nächsten Schritt gehen und in einer „klassischen“ Liga innerhalb des Ligensystems mit Auf- und Abstiegsregelung antreten.

2018 übernahm Kharabanda die damalige weibliche C-Jugend, diese blieb im Kern zusammen und ist inzwischen an der Schnittstelle zum Erwachsenenbereich angekommen. Um für den Ligastart im September gut gerüstet zu sein, ist man derzeit allerdings noch auf der Suche nach Neuzugängen. Die DJK-Verantwortlichen würden sich freuen, wenn zu den aktuell etwa 15 Frauen und Mädels noch einige weitere fußballbegeisterte Spielerinnen hinzukämen. „Wir suchen Spielerinnen des Jahrgangs 2006 und älter“, teilt Kharabanda mit. „Alle, die Spaß am Fußball haben und Lust haben, sich uns anzuschließen, sind herzlich willkommen.“ Vereinserfahrung sei dafür keine zwingende Voraussetzung. „Wir sind für alle offen, auch für Anfängerinnen“, betont Kharabanda. „Bei uns steht der Spaß im Vordergrund.“ (Tobias Empl)

Interessentinnen

können sich für ein unverbindliches Probetraining telefonisch oder per Whatsapp bei Trainer Bozhidar Bozhkov melden unter Telefon 0151/75 36 85 93.

