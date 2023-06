„Wir haben noch viel vor“: Pasing holt Top-Talente und wappnet sich für die Bezirksliga

Von: Michel Guddat

Grenzenloser Jubel bei der DJK Pasing nach den gewonnenen Spielen in der Relegation gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering. © Dieter Metzler

Dem Aufstieg in die Bezirksliga folgt der große Umbruch beim DJK. Zahlreiche Top-Talente kommen nach Pasing. Im Sturm will sich das Team noch verstärken.

Pasing – Endlich haben sie es geschafft. Nach fünf Spielzeiten in der Kreisliga schaffte der DJK Pasing den langersehnten Aufstieg. Der Erfolgsfaktor: Ein rundum erneuerter Kader und Neu-Trainer Josef Gutsmiedl, der bereits Erfahrungen in den Nachwuchszentren des TSV 1860 und FC Ingolstadt gesammelt hat.

Zudem war „jeder im Training, jeder war fit. Wir hatten einen guten Mix aus jungen Eigengewächsen, in Nachwuchsleistungszentren top ausgebildeten Talenten und erfahrenen Spielern“, so Gutsmiedl. Nun steht der nächste Umbruch bevor, die Kaderplanung läuft auf Hochtouren.

Ausgebildet beim TSV 1860 München: DJK Pasing setzt auf Top-Talente

Um den Aufstieg nicht zum einmaligen Erlebnis werden zu lassen, holte der DJK Pasing zahlreiche neue Spieler. Mit dabei vielversprechende Talente wie Doader Mala. Der beim TSV 1860 München und in Memmingen ausgebildete Innenverteidiger ist als Stammspieler eingeplant und sammelte bei Günzlhofen erste Erfahrung in der Bezirksliga.

Paul Odunlade kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück und verstärkt die Mannschaft als variabel einsetzbarer Offensivspieler. Auch er sammelte in der letzten Spielzeit viel Spielpraxis in der Bezirksliga (Hellas München). Ein Mann schnupperte bereits Regionalliga-Luft: Alexios Pavlidis spielte in Heimstetten und kommt nun von der SK Srbija München.

Pasing will mehr als den Klassenerhalt – Einspruch gegen Zuteilung in die Bezirksliga Nord

So offensiv die Pasinger auf dem Transfermarkt agieren, so offensiv ist auch ihre Zielformulierung für die kommende Saison. Gutsmiedl will nicht „nur hoffen, dass man am Ende überm Strich steht“, sondern in der Liga mitspielen. Auch langfristig: „Wir haben noch viel vor“, erklärt der DJK-Trainer vielsagend.

Wir gehören ganz klar in die Bezirksliga Süd.

Nicht zufrieden zeigte sich Gutsmiedl mit der Einteilung der neuen Bezirksliga-Saison. Er sieht seinen Heimatverein ganz klar in der Bezirksliga Süd, statt in der eingeteilten Bezirksliga Nord. Der Verein hat deshalb gegen die Einteilung des BFV Einspruch eingelegt. Auch der TSV Brunnthal zeigte sich unzufrieden mit der neuen Zusammenstellung und drängt in die Süd-Gruppe.

Nach einer sehr kurzen Pause von nur zehn Tagen startete der DJK Pasing ehrgeizig in das Projekt Bezirksliga. Eine offene Baustelle ist noch die Stürmerposition nach dem Abgang von Rachid Teouri. Pasing hofft, auf dem Transfermarkt noch ein weiteres Mal zuzuschlagen, um diese bald zu beheben. Bislang hat das ja gut geklappt. (Michel Guddat)

Das sind die Neuzugänge der DJK Pasing bislang:

Moritz Kiener (20) von VfR Garching

Doader Mala (20) von VSST Günzlhofen-Oberschweinbach

Paul Odunlade (25) von FC Hellas München

Nick Sibila (22) von FC Hellas München

Antonio Matic (19) von SV Planegg-Krailling

Johannes Huber (19) von TSV Gräfelfing

Timo Ludwig von SV Laim

Alexios Pavlidis (20) von SK Srbija München

Luca Tepsic (20) von SK Srbija München

Admir Rramanaj (22) von SC Inhauser Moos

Amir Mekic (26) von FC Bosna München

Melih Köse (23) von SpVgg Feldmoching