Ziel Aufstieg: Stephan Thee will mit der DJK Pasing in die Bezirksliga

Stephan Thee hat sich vom VfB Hallbergmoos verabschiedet und will mit Kreisligist DJK Pasing in die Bezirksliga aufsteigen. © IMAGO/Sven Leifer

Transfercoup der DJK Pasing. Der Kreisliga-Spitzenreiter hat sich im Winter mit Ex-Profi Stephan Thee verstärkt. Er kommt vom VfB Hallbergmoos.

München/Pasing - Die DJK Pasing hat in der Winterpause das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Insgesamt hat sich der Tabellenführer der Kreisliga München 2 für den Aufstiegskampf mit sieben Spielern verstärkt. Ein echter Coup glückte dem Klub am Ende der Transferperiode. Mit Stephan Thee lockt die DJK einen ehemaligen Profispieler in die Kreisliga.

Die Elf von Beppo Gutsmiedl steht mit 36 Zählern drei Punkte vor dem FC Wacker München, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat und dank der starken Tordifferenz die DJK bei einem Sieg im Nachholspiel überflügeln könnte. Damit die Pasinger nach sechs Jahren wieder in die Bezirksliga zurückkehren, hat der Klub mit Thee nochmal einen absoluten Hochkaräter verpflichtet.

„Unser Anspruch ist es, den Tabellenplatz zu verteidigen und in die Bezirksliga aufzusteigen.“

Der 34-Jährige hat damit zum Ende seiner Karriere noch einmal die Chance, einen Aufstieg zu feiern. Im vergangenen Sommer stand auch bereits das Ende seiner Laufbahn im Raum. Doch dann lotste ihn Matthias Strohmaier zum VfB Hallbergmoos. Nach einer halben Saison zieht Thee weiter, weil die berufliche Belastung ein weiteres Engagement beim Vorletzten der Bayernliga nicht mehr zulässt. „Die Arbeit im Schichtdienst ist zu viel Aufwand. Das lässt sich mit einem Vertrag beim VfB nicht mehr vereinbaren.“

Als DJK-Trainer Beppo Gutsmiedl mit einem Angebot auf ihn zukam, war die Entscheidung schnell gefallen. „Der Verein hat die Ziele klar formuliert. Unser Anspruch ist es, den Tabellenplatz zu verteidigen und in die Bezirksliga aufzusteigen. Dabei möchte ich die Mannschaft unterstützen“, kündigt der Ex-Profi im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern an. Wie es nach dieser Spielzeit für den Verteidiger weiter geht, ist noch unklar: „Diese Saison spiele ich noch fertig. Danach schauen wir mal“. (Louisa Genthe)