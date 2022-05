DJK Pasing: Von der Bundesliga in die Kreisliga - Gutsmiedl wird Cheftrainer

Von: Sebastian Isbaner

Seine letzte Station: Josef „Beppo“ Gutsmiedl als Trainer der U17 des FC Ingolstadt. © IMAGO / Sportfoto Rudel

Josef Gutsmiedl wechselt als Trainer vom FC Ingolstadt zum DJK München Pasing in die Kreisliga. Bei den Schanzern war der 25-Jährige zuvor festangestellt.

Pasing - Die DJK München Pasing hat einen neuen Trainer für die kommende Saison. Josef „Beppo“ Gutsmiedl übernimmt beim Kreisligisten im Sommer und wird Nachfolger von Christoph Unterberg.

Gutsmiedl war zuletzt als Trainer der U17 beim FC Ingolstadt tätig. Zuvor trainierte er unter anderem die U19 von Wacker Burghausen und des TSV 1860 München. Nun wartet mit der Kreisliga-Truppe seines Heimatvereins die nächste Herausforderung auf den 25-Jährigen.

Josef Gutsmiedl kommt zurück an die alte Wirkungsstätte

Dort ist Gutsmiedl kein Unbekannter. In Pasing aufgewachsen, lernte er in der Jugend des DJK das Fußballspielen an. Mit der Zeit sammelte er bei der DJK als Jugendtrainer erste Erfahrungen als Übungsleiter. Die Rückkehr zu seinem Kindheitsverein war für Gutsmiedl eine logische Entscheidung. „Ich verbringe noch viel Freizeit in Pasing und bin immer mal wieder dort am Sportplatz“, sagt der angehende Kreisliga-Coach.

Sein Wechsel hat aber über die Heimatverbundenheit hinaus auch berufliche Gründe. Gutsmiedl fängt ab Sommer sein Referendariat an. Deshalb ist eine hauptberufliche Anstellung als Jugendtrainer nicht mehr möglich. Der Vertrag bei den Schanzern läuft im Sommer aus. Die Trainertätigkeit ganz aufgeben wollte der ehemalige Jugendtrainer des TSV 1860 München aber nicht. „Ich habe schon ein bisschen überlegt. Es hat aber dann letztendlich alles gepasst“, sagt Gutsmiedl.

„Ich hatte auch unglaubliche Cheftrainer.“

Aus seiner Zeit bei 1860, Wacker Burghausen und dem FC Ingolstadt nimmt der Trainer viel Erfahrung mit. Die letzten acht Jahre hat Gutsmiedl im leistungsorientierten Jugendbereich verbracht. Dort lernte der damalige Jugendtrainer viel im taktischen Bereich, über die Trainingsgestaltung, bis hin zum Persönlichen mit den einzelnen Spielern. Vor allem aber prägten ihn seine Cheftrainer in dieser Zeit. „Ich hatte auch unglaubliche Cheftrainer mit Roberto Pätzold beim FCI und natürlich auch Wolfgang Schellenberg“, sagt Gutsmiedl.

DJK Pasing: Gutsmiedl will oben angreifen

Diese Erfahrungen will er nächste Saison beim DJK München Pasing einbringen. Die Kaderplanungen sind dabei schon in vollem Gange. „Wir haben eine junge, hungrige Truppe. Die ersten Neuzugänge konnten wir jetzt schon vermelden. Es werden aber auch noch ein paar folgen“, sagte Gutsmiedl. In der Transferpolitik freut sich der Trainer dabei vor allem über das Vertrauen von Abteilungsleiter Edi Ayerle. „Ich darf soweit eigentlich alles alleine entscheiden“, erklärt der zukünftige Pasing-Coach.

Bei einem Transfer hatte Gutsmiedl dabei schon seine Finger im Spiel. Neben Semir Maliqi vom FC Deisenhofen wird Okan Memetoglou nach Pasing wechseln. Letzterer spielte bereits in der U19 des TSV 1860 München unter Gutsmiedl. „Gut, dass das mit dem Okan geklappt hat. Den kenn ich ja noch aus meiner Zeit bei Sechzig“. Die Ziele für den 25-Jährigen in der kommenden Kreisliga-Saison sind damit klar: „Wir wollen natürlich da oben angreifen“. (Sebastian Isbaner)