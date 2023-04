20 Tore für Würmtal: DJK schießt sich gegen Fürstenried II an die Spitze

Der Jubel hatte kein Ende: DJK Würmtal traf gleich 20 Mal gegen Fürstenrieder Reserve © Dagmar Rutt

Die Fußballer der DJK Würmtal haben in dieser Saison schon bei einigen Kantersiegen bewiesen, dass sie deutlich mehr Potenzial haben, als nur in der C-Klasse zu spielen

Planegg – So eindeutig wie am Osterwochenende war es bisher aber noch nie: Bereits zur Halbzeitpause führte die DJK bei der zweiten Mannschaft des FC Fürstenried mit 9:1, am Ende gewann sie sogar mit 20:1 – ein Ergebnis, wie man es sonst eher bei einem F-Jugend-Spiel vermutet.

Spielertrainer Daniel Fischer traf siebenmal und führt nun die Torjägerliste der C-Klasse 3 mit 32 Treffern an. Sturmpartner Joshua Stadler erzielte nur ein Tor weniger und hat damit ebenfalls schon 30-mal getroffen. Vieles deutet auf eine Rückkehr des einstigen Kreisligisten in die B-Klasse hin. Doch noch ist diese keineswegs sicher. Denn neben der DJK schießen mit dem SV Sentilo Blumenau II und dem FC Mainaustraße noch zwei weitere Teams in der C-Klasse 3 fast alles in Grund und Boden.

DJK Würmtal: Durch eigenen Sieg und Remis des Konkurrenten klettern sie an die Tabellenspitze

Umso erfreulicher war es für die Würmtaler, dass sich eines dieser Teams, der FC Mainaustraße, einen Ausrutscher leistete. Der bisherige Tabellenführer spielte bei den Münchner Kickers II nur unentschieden (3:3). Daher eroberte die DJK die Tabellenspitze und hat nun einen Punkt Vorsprung auf die beiden punktgleichen Konkurrenten. Ab sofort haben Fischer und seine Teamkollegen die Meisterschaft in der eigenen Hand. te