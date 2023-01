DJK Würmtal verstärkt sich für die Rückrunde: Zwei Ex-Spieler kehren zurück

Von: Michael Grözinger

Manuel Knill spielte bereits im Jugendbereich für die DJK Würmtal. © FuPa

Die DJK Würmtal hat in der im März beginnenden zweiten Halbserie der Saison gute Karten, das Projekt Aufstieg in die B-Klasse zu verwirklichen.

Schließlich stehen die Fußballer zur Winterpause auf einem Aufstiegsplatz. Dabei mithelfen können fortan zwei weitere Rückkehrer: Bozhidar Bozhkov und Manuel Knill heuern wieder beim C-Klassisten aus dem Würmtal an.

Knill hat eine lange Vergangenheit bei der DJK. Der 25-Jährige spielte dort bereits für die F-Junioren und wechselte nach Durchlaufen der Jugend in den Herrenbereich. 2017 stieg er mit der ersten Mannschaft in die Kreisliga auf. Nach dem Negativdurchmarsch von der Kreisliga in die A-Klasse verließ der Angreifer den Verein 2019 und schloss sich Lokalrivale TSV Gräfelfing an.

Nach insgesamt nur 17 Pflichtspieleinsätzen für erste und zweite Mannschaft der Wölfe zusammengenommen in drei Saisons kehrt Knill nun zurück zur DJK. Auch Bozhidar Bozhkov hatte einst schon in der Jugend die Fußballschuhe für die Würmtaler geschnürt, für die Herren lief er erstmals 2019 in der Kreisklasse auf. 2022 – nach der Abmeldung der ersten Mannschaft aus dem Spielbetrieb – folgte Bozhkov seinem Spezl Daniel Fischer zur SG Schäftlarn/Baierbrunn.

Es blieb ein kurzes Intermezzo, denn nach Fischer, der seit dem Sommer als Spielertrainer der DJK fungiert, verschlägt es nun auch Bozhkov wieder an die Georgenstraße. Den Würmtalern blieb er auch während seiner Zeit in Schäftlarn im vergangenen Jahr verbunden als Trainer der damals neu gegründeten Damenmannschaft. (mg)