DJK Würtmal schickt Damenmannschaft in die A-Klasse: Mit ganz jungem Team in den Spielbetrieb

Da war der Kader noch voll: In diesem Sommer hörten einige Spielerinnen auf, von den 13 abgebildeten Fußballerinnen sind nur noch acht bei der DJK Würmtal aktiv. Foto: Privat © Privat

Seit Jahren fördert die DJK Würmtal aktiv den weiblichen Fußball-Nachwuchs. Von der E- bis zur B-Jugend verfügt der Planegger Verein in jeder Altersklasse über eine eigene Mädchenmannschaft.

Planegg – Nur im Erwachsenenbereich gab es bisher kein weibliches Team – bis zu diesem Sommer. Mit Beginn der Spielzeit 2022/23 geht erstmals eine DJK-Mannschaft in der A-Klasse an den Start.

Neben dem TSV Neuried (Bezirksoberliga) ist die DJK damit der zweite Verein im Würmtal mit einer Damenmannschaft im Spielbetrieb des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV).

Das erste Spiel in der niedrigsten Spielklasse bestreitet das Team von Trainer Bozhidar Bozhkov am Samstag, 17. September, um 12 Uhr zu Hause gegen den TSV Indersdorf (Georgenstraße). „Wir sind sehr froh darüber, dass wir endlich mit einer Damenmannschaft in den Spielbetrieb starten können. Dadurch können wir die Spielerinnen, die aus der eigenen Jugend kommen, auch im Verein halten“, sagt Fußballabteilungsleiter Lukas Gollong.

Auflaufen werden die Würmtalerinnen mit einer sehr jungen Mannschaft. „Die älteste Spielerin ist gerade einmal 22 Jahre alt, die meisten sind deutlich jünger“, berichtet Trainer Bozhkov. Der ehemalige DJK-Spieler übernahm das Team bereits im Jugendbereich und trainiert es seit mehreren Jahren. Zwischenzeitlich gemeinsam mit Jugendleiter Samar Kharabanda, mittlerweile wieder alleine. Schon in der Vorsaison hatte die DJK überlegt, eine Mannschaft für den Spielbetrieb anzumelden. Da viele Spielerinnen allerdings noch nicht das erforderliche Mindestalter erreicht hatten, spielte man in einer Freizeitliga ohne Auf- und Abstieg.

Nun erfolgt der Sprung in das reguläre BFV-Ligensystem – was mehr Spiele und mehr Aufwand bedeutet. Bis Mitte November ist an jedem Wochenende ein Spiel angesetzt, sechsmal samstags und dreimal sonntags. Bozhkov ist zuversichtlich, dass sein Team in der aus zehn Mannschaften bestehenden A-Klasse 02 eine gute Rolle spielen wird. „Die Mädels sind sehr motiviert und wollen etwas erreichen“, sagt der DJK-Coach. Besonders Gina Ankermann und Anna Stötzer würden als Führungsspielerinnen vorangehen und hätten „viel Power“.

Allerdings ist die Personalsituation schwierig. Von den mehr als 20 Spielerinnen der Vorsaison haben einige mit dem Fußballspielen aufgehört – und trotz der begeisternden Leistungen der Nationalmannschaft bei der EM im Sommer stehen Interessentinnen bisher nicht gerade Schlange. „Wir sind noch auf der Suche nach Spielerinnen“, sagt Bozhkov daher.

Auch aus dem aktuellen Kader seien viele derzeit mit Studium, Schule oder anderen Dingen beschäftigt, im Sommer gab es zudem einige Verletzungen und viele Urlauberinnen. An eine wochenlange Vorbereitung war deshalb nicht zu denken. Fast ohne Training wird die DJK Würmtal in die Saison starten. Dennoch traut Bozhkov seinem Team einiges zu: „Wir wollen auf jeden Fall oben mitspielen.“ (Tobias Empl)