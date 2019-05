DJK Würmtal im wichtigsten Spiel der Saison

Mario Germek will mit der DJK in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen bleiben.

Verlässt die Germek-Elf die Abstiegsplätze?

von Redaktion Würmtal schließen

Mit dem Schwung aus den vergangenen Wochen will die DJK Würmtal im Kellerduell beim TSV Großhadern II am Sonntag die Abstiegszone zum ersten Mal seit dem dritten Spieltag verlassen (12.15 Uhr, Heiglhofstraße).

Planegg – Die in der Rückrunde ungeschlagenen Würmtaler kamen zuletzt dem rettenden Ufer immer näher. „Kaum einer hat noch an uns geglaubt“, sagt DJK-Coach Mario Germek. „Aber jetzt haben wir die Chance, auf einen Nichtabstiegsplatz zu kommen.“

Den Grund dafür sieht er unter anderem in den Neuverpflichtungen und der verbesserten Trainingsleistung: „Die Jungs ziehen im Training voll mit und haben viel Spaß. Nur so kann man erfolgreich sein“, sagt Germek. Der Einsatz eines wichtigen Zugangs ist am Sonntag fraglich: Ivo Kokic-Lujic konnte in dieser Woche nicht trainieren. „Falls er es nicht schafft, haben wir gute Alternativen“, meint Germek.

Der TSV holte in der Rückrunde bisher nur einen Sieg und ist trotz vormaligen Sieben-Punkte-Vorsprungs auf die DJK in akuter Abstiegsgefahr. Doch Würmtals Trainer möchte nichts von einer Favoritenrolle wissen. „Wenn sie einen guten Tag haben und Unterstützung aus der ersten Mannschaft, wird es schwer. Das wird das wichtigste Spiel der Saison für beide.“

Text: tao