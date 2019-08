DJK Würmtal ist klarer Außenseiter im Toto-Pokal gegen TSG Pasing

Absteiger gegen Fast-Aufsteiger

Nach etlichen Jahren ohne Teilnahme einer eigenen Mannschaft tritt die DJK Würmtal in dieser Saison wieder im Toto-Pokal an, der Vorstufe des DFB-Pokals auf bayerischer Ebene.

Planegg – In der ersten Runde ist am Freitagabend die TSG Pasing zu Gast in Planegg (18.30 Uhr, Georgenstraße). Einen großen Stellenwert misst DJK-Coach Mario Germek diesem Wettbewerb nicht zu. „Es ist ein gutes Vorbereitungsspiel. Wenn wir weiterkommen, ist es schön, wenn nicht, macht das auch überhaupt nichts“, so Germek, dessen Team sich noch in einem frühen Stadium der Saisonvorbereitung befindet. Erst ein Testspiel absolvierte die DJK und schlug sich beim 1:1 gegen NK Dinamo München gut (wir berichteten).

Auf dem Papier geht Würmtal als Außenseiter in die Partie. In der vergangenen Kreisklasse-Saison entschied Pasing die beiden direkten Duelle mit 4:0 und 2:0 für sich. Die DJK stieg am Ende ab, Pasing scheiterte in der Aufstiegsrelegation am TSV Neuried II. Erschwerend für die Würmtaler kommt hinzu, dass aufgrund der Urlaubszeit etliche Spieler fehlen. „Es fallen mindestens sechs Stammspieler aus. Aber der Gegner hat wahrscheinlich auch viele Urlauber“, sagt Germek. Mit Willi Grimm und Alexander Lauda sind immerhin zwei der Würmtaler Neuzugänge mit von der Partie. Der Pokalfight ist nicht das einzige Spiel der DJK an diesem Wochenende. Am Sonntag testet die Germek-Truppe gegen den SV Pullach II.