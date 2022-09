Schon 33 Tore: DJK Würmtal schießt auch die Kickers ab

Planegger mischen in der C-Klasse vorne mit

Von Tobias Empl

Nach dem 14:0-Erfolg gegen Post SV München in der vergangenen Woche haben die C-Klassen-Fußballer der DJK Würmtal den nächsten Kantersieg nachgelegt.

Planegg – Bei den Münchner Kickers II führten die Gäste schon zur Halbzeit mit 6:0 und feierten am Ende einen 8:2-Erfolg. Damit gelang ihnen die Revanche für die beiden Niederlagen in der Vorsaison, die sie damals den Aufstieg kosteten.

Trotz der 6:0-Halbzeitführung empfand DJK-Spielertrainer Daniel Fischer den ersten Durchgang als gar nicht so einseitig. „Es hätte auch 6:4 stehen können. Wir waren brutal effektiv und unser Torwart war fast Mann des Spiels“, sagte Fischer.

In einem von beiden Seiten offensiv geführten Spiel kam es in den ersten 45 Minuten zu einem offenen Schlagabtausch mit zahlreichen Torchancen. Dominik Schulze im Tor der DJK Würmtal parierte mehrfach stark, und vorne schossen Dominik Glückschalt, Ludwig Demharter, Spielertrainer Fischer selbst, Emmanuel Oseghale, Carlo Schröter und Joshua Stadler in nur 30 Minuten eine sehr deutliche Führung heraus.

Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste mit der hohen Führung im Rücken allerdings deutlich nach. „Die zweite Halbzeit war vogelwild. Keiner hat mehr Gas gegeben, es war keine Laufbereitschaft mehr da und es wurden viele Bälle einfach vorne geschlagen“, kritisierte Fischer das Vorgehen seiner Mannschaft. Zwar legten Nicolas Peine und Joshau Stadler noch zwei Treffer nach, aber auch die Gastgeber waren durch Mateo Jozic und Nijaz Dizdarevic noch zweimal erfolgreich. Die DJK ist damit aktuell Tabellendritter. (te)

Münchner Kickers II – DJK Würmtal 2:8 (0:6)

DJK Würmtal: Schulze; Schröter, Peine, Sfeier (C), Fischer, Stadler, Emmanuel Oseghale, Novellino, Glückschalt, Demharter, Berger; Osman, Alma, Hänel

Tore: 0:1 Glückschalt (11.), 0:2 Demharter (12.), 0:3 Fischer (17.), 0:4 Emmanuel Oseghale (19.), 0:5 Schröter (26.), 0:6 Stadler (29.), 1:6 Jozic (68.), 1:7 Stadler (71.), 1:8 Peine (74.), 2:8 Dizdarevic (90.),