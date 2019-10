Germek: „Wollen weiter so konzentriert, so diszipliniert spielen“

DJK Würmtal reist zum ESV München 2

von Niko Aretin schließen

Die DJK Würmtal steht vor einer Pflichtaufgabe. Der ungeschlagene Tabellenführer der A-Klasse 3 muss beim ESV München II ran (Sonntag, 12.30 Uhr, Margarethe-Danzi-Straße).

Die Eisenbahner, zuletzt zweimal auf Rang drei der Abschlusstabelle, stecken in dieser Saison mitten im Abstiegskampf. „Wir fahren dahin, um die Punkte mitzunehmen“, sagt DJK-Coach Mario Germek. Er fordert von seiner Mannschaft ein ähnliches Auftreten wie zuletzt, als Würmtal sechsmal in Folge gewann. „Wir wollen weiter so konzentriert, so diszipliniert spielen“, so Germek. Vom Verletzungspech ist die DJK verschont, sodass der Coach sein Team nicht umstellen muss.