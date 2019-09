Vier Tore gegen BSC Sendling II: Rückkehrer Fischer hat nichts verlernt

Nach eineinhalb Jahren zurück bei der DJK Würmtal

von Michael Grözinger schließen

Anderthalb Jahre ist es her, dass Daniel Fischer die DJK Würmtal verließ und beim TSV Großhadern anheuerte. Bis dato hatte der Angreifer in 50 Pflichtspielen 46 Tore für den damaligen Kreisligisten erzielt.

Planegg– Mit Fischers Abgang folgte Würmtals Niedergang bis in die A-Klasse. Über die Zwischenstation FC Hertha München kehrte der Stürmer in diesem Sommer zur DJK zurück – und zeigt direkt, dass er in den vergangenen Jahren kein bisschen an Torgefährlichkeit eingebüßt hat. Im Auftaktspiel der neuen Saison bei der DJK Pasing II (1:1) war Fischer noch leer ausgegangen, am Sonntag schoss er sein Team mit vier Treffern zum überragenden 9:0-Sieg gegen Aufsteiger BSC Sendling II.

Mit seinen Qualitäten vor dem Tor und am Ball ist Fischer für die A-Klasse überqualifiziert. Aber er möchte dabei helfen, die DJK nach zwei schwierigen Saisons zurück in die Erfolgsspur sowie in die Kreisklasse zu bringen. Im Alleingang geht das freilich nicht. Doch die Tatsache, dass die Würmtaler nun wieder über einen Angreifer dieser Klasse verfügen, sollte dem gesamten Team Selbstbewusstsein im Titelkampf geben.