Trennung im Schlechten: Hanrieder schmeißt bei der DJK Würmtal hin

Teilen

Johannes Hanrieder: Hat bei der DJK nach dem ersten Saisonspiel hingeschmissen. © Dagmar Rutt

Ein „klärendes Gespräch“ endete im Debakel: Johannes Hanrieder macht Schluss bei der DJK Würmtal. Die vertraut auf Spielertrainer Daniel Fischer.

Planegg – Schon früh in der Fußball-Saison gibt es den zweiten Trainerwechsel im Würmtal: Nach Helmut Mayerhofer, der sein Engagement bei den Bezirksoberliga-Fußballerinnen des TSV Neuried aus privaten Gründen noch vor Ligastart beendet hatte, gehen künftig auch die Fußballer der DJK Würmtal und der bisherige Cheftrainer Johannes Hanrieder getrennte Wege.

„Leider gab es in den letzten Wochen viele Probleme, und ein klärendes Gespräch am Montag ist sehr unschön verlaufen. Deshalb habe ich hingeschmissen“, berichtet Hanrieder.

Er hatte vor etwas mehr als einem Jahr die damalige zweite Mannschaft der DJK in der C-Klasse übernommen. Nach Abmeldung der Ersten aus der Kreisklasse vorigen Herbst ist die Reserve nun das einzig verbliebene DJK-Team im Herrenbereich. Seine Premierensaison hatte Hanrieder auf Platz vier abgeschlossen und den Aufstieg in die B-Klasse um zwei Punkte verpasst. Anschließend wurde ihm mit Rückkehrer Daniel Fischer ein spielender Co-Trainer zur Seite gestellt, auch dessen Bruder Marco Fischer sowie einige weitere erfahrene Spieler wie Dominik Glückschalt, Nicolas Peine oder Oliver Sfeir verstärkten den Kader.

Spielertrainer Daniel Fischer: Ist fortan als Spielertrainer hauptverantwortlich. © DJK Würmtal

Die Zusammenarbeit der beiden Trainer untereinander sowie mit der neu zusammengestellten Mannschaft funktionierte aber offenbar nicht wie erhofft. „Es gab einige Spannungen zwischen den beiden Trainern, und die Spannungen haben sich auf die Mannschaft übertragen“, sagt Fußballabteilungsleiter Lukas Gollong. Auch dies sei ein Grund gewesen, warum das erste Saisonspiel des Aufstiegsanwärters gegen den SV Sentilo-Blumenau II am Sonntag mit 2:3 verloren ging. Für Hanrieder lag das Problem vor allem an der unklaren Rollenverteilung. Er sagt: „Ich habe noch nie mitbekommen, dass der Co-Trainer mehr zu sagen hat als der Cheftrainer.“ Laut Gollong habe man jedoch von Anfang an von einem „Trainerteam“ gesprochen.

Der Abteilungsleiter betont, er und sein Stellvertreter, Zwillingsbruder Leon, seien in das Gespräch am Montag eigentlich mit der Absicht gegangen, dass sich beide Trainer zusammenraufen. Allerdings habe sich dabei herauskristallisiert, dass eine Entscheidung für einen der beiden getroffen werden müsse – und diese fiel für Daniel Fischer als Spielertrainer aus.

Gollong sagt: „Wir als Abteilungsleitung und auch die Mannschaft sind von Dani überzeugt. Er ist sehr motiviert und kann das Team taktisch und fußballerisch weiterentwickeln.“ Bereits in der Vorbereitung habe sich Fischer um vieles gekümmert, da Hanrieder wegen eines kürzlich erlittenen Kreuzbandrisses öfter beim Training gefehlt habe. Nun wird noch ein Co-Trainer gesucht, der Fischer vor allem an den Wochenenden an der Seitenlinie entlastet.

Über Hanrieder sagt Gollong: „Hannes ist ein super Trainer und menschlich klasse. Er hat es letztes Jahr super gemacht. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute und dass er bald wieder fit wird.“ Man habe dem Ex-Coach, aktuell noch 3. Abteilungsleiter, zudem angeboten, in der Abteilungsleitung und als Technischer Leiter dem Verein erhalten zu bleiben. Hanrieder selbst betont jedoch, dies käme für ihn nicht infrage. „Das Kapitel DJK ist für mich beendet. Ich bin enttäuscht, wie das abgelaufen ist. Es war eine schöne Zeit, aber leider sind wir nicht im Guten auseinandergegangen.“ (Tobias Empl)