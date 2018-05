Würmtal trotz 1:8-Klatsche noch im Rennen 

Aufgrund von Planeggs Zwangsabstieg

von Michael Grözinger schließen

Trotz einer deftigen 1:8-Pleite im Heimspiel gegen die DJK Pasing hat die DJK Würmtal noch die Chance auf den Klassenerhalt. Zwei Plätze weiter stieg der SV Planegg ab, was gleichzeitig den Abstieg der zweiten Mannschaft bedeutet.

Planegg – Der Rückstand des Kreisliga-Schlusslichts auf den SV Planegg-Krailling II im Relegationsbereich beträgt zwar bei einem noch ausstehenden Spiel vier Punkte. Die Platznachbarn sind aber gezwungen, im nächsten Jahr eine Liga tiefer zu starten, da die erste Mannschaft am Samstag in die Kreisliga abstieg und auf diesem Liganiveau nicht zwei Teams eines Vereins in gleichhohen Spielklassen starten dürfen. Somit wird es neben dem SVP II in dieser Saison nur einen direkten Absteiger aus der Kreisliga geben. Die DJK muss also am letzten Spieltag der Saison noch den FC Hellas München hinter sich lassen, der zwei Punkte mehr auf dem Konto hat, um sich in die Relegation zu retten.

Ob sich die DJK jedoch noch einmal zusammenreißen kann, ist insbesondere nach ihrem jüngsten Auftritt fraglich. Zwar konnte das Spielertrainer-Duo Benjamin Gollong/Andreas Götz gegen Pasing 14 Mann aufbieten, musste sich aber kräftig in der Reserve bedienen. Unter anderem stand mit Joshua Stadler ein gelernter Feldspieler im Kasten. Für die Pasinger, die nach dem Triumph beste Chancen auf die Aufstiegsrelegation haben, war die bunte Würmtaler Truppe ein gefundenes Fressen. Bereits nach 23 Minuten führten die Gäste mit 3:0 – die Toptorjäger Frederic Goller (2) und Muhamet Mucoli hatten getroffen. Mit seinem dritten Tor sorgte Goller noch vor der Pause für die endgültige Entscheidung (41.). Nach dem Seitenwechsel trugen sich Ramazan Yilmaz und erneut Mucoli je zweimal in die Torschützenliste ein. Ludwig Demharter gelang mit dem zwischenzeitlichen 1:5 nur noch Ergebniskosmetik.

DJK Würmtal – DJK Pasing 1:8 (0:4)

DJK Würmtal: Stadler; Wiebke (C), Opitz, Zapf, Demharter, Belm, B.Gollong, Detsch, Fillibeck, Peine, Sfeir; Rasho, Götz, Oseghale

Tore: 0:1, 0:2, 0:4 Goller (10., 17., 41.), 0:3, 1:7, 1:8 M.Mucoli (23., 87., 89.), 0:5, 1:6 Yilmaz (47., 75.), 1:5 Demharter (69.)