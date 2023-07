Stockdorfer Firma Webasto schnappt sich Wanderpokal bei Turnier der DJK

Die Firma Webasto sicherte sich im Elfmeterschießen des Endspiels den Wanderpokal. © DJK

Insgesamt acht Firmenmannschaften nahmen am 2. Business-Cup bei der DJK Würmtal teil. Den Wanderpokal konnte sich am Ende die Firma Webasto sicher.

Planegg – Petrus hat es gut mit den Fußballern gemeint. Zum Start des 2. Business Cup bei der DJK Würmtal waren die Regenwolken verschwunden, und der bedeckte Himmel sorgte für angenehme Temperaturen. Acht Mannschaften nahmen am Firmen-Turnier an der Georgenstraße teil: MorphoSys, Wittmann Entsorgung, Hausmeisterservice Gollong, Greensolarworkx, Voltstorage, Lilium Aviation, BSG Webasto sowie ein Team der DJK-Trainer.

Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger als Schirmherr spendete und präsentierte den neuen Wanderpokal für das von DJK-Fußballabteilungsleiter Lukas Gollong organisierte Turnier.

Zwei Vierer Gruppen, Hin - und Rückspiel, 20 Minuten pro Partie – danach folgen K.o.-Spiele

Die Teams traten in zwei Vierer-Gruppen mit Hin- und Rückspiel im Kleinfeld (sechs Feldspieler plus Torwart) bei einer Spielzeit von 20 Minuten pro Partie an. In der Spitze waren während der Spiele zwischen 150 und 200 Zuschauer anwesend. Nach der Vorrunde kam es zu den Platzierungsspielen und den Halbfinals, in denen sich Webasto gegen Voltstars/Voltstorage und das DJK-Trainerteam gegen MorphoSys durchsetzen konnten.

Im spannenden Finale gelang Webasto in der letzten Minute der Ausgleich zum 1:1, und die Stockdorfer Firma holte sich im anschließenden Elfmeterschießen mit 5:4 den Turniersieg.

Nach der Siegerehrung, bei der jedes Team einen Pokal bekam, ging die Veranstaltung nahtlos über in die „Players’ Night“. Zur Musik der Band NoNameFour und der Sängerin Yvonne Music konnten Spieler und Zuschauer an der DJK-Gaststätte Clubhouse Gegrilltes genießen und neue Sommer-Getränke probieren. Auch für die Kleinen gab es Unterhaltung in Form einer XXL-Hüpfburg. Die letzten Gäste verließen das Sportgelände weit nach Mitternacht. (mm)