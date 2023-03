Dominanz im Merkur CUP: Neurieds U11 zieht in nächste Runde ein – Luis Schönl trifft viermal für U9

Von: Michael Grözinger

Der 29. Merkur CUP 2023. © mm

Auch der zweite Vertreter aus dem Würmtal ist beim Merkur CUP, dem weltweit größten Fußballturnier für E-Junioren, in die nächste Runde eingezogen.

Neuried – Die U11 des TSV Neuried setzte sich im Spielkreis 15, München Süd-West, in ihrer Vorrundengruppe 6 beim SV Lochhausen souverän mit drei Siegen aus drei Spielen und ohne Gegentor als Erster durch. Damit folgten die Grün-Weißen dem Nachwuchs des SV Planegg-Krailling nach, der sein Ticket für die nächste Runde eine Woche zuvor gelöst hatte (wir berichteten).

Von Beginn an belegten die Neurieder am Sonntag Rang eins in ihrer Gruppe und gaben diesen nicht mehr her. Der TSV erwischte einen perfekten Start, als er den SC Armin mit 3:0 bezwang, der später als Tabellenzweiter ebenfalls den Sprung in die nächste Runde schaffen sollte. Bereits nach dem zweiten Spiel, das die Würmtaler mit 2:0 gegen den MTV München gewannen, war das Weiterkommen gesichert. In der abschließenden Partie gegen den SV Laim reichte Neuried ein Unentschieden für Platz eins. Mit einem 5:0 stellten die jungen Kicker des TSV aber noch mal ihre Dominanz unter Beweis – und wiesen in der Endabrechnung dank der besonderen Merkur-CUP-Regel, laut der man ab drei geschossenen Toren innerhalb eines Spiels einen Extrapunkt erhält, elf Zähler auf.

Parallel traten weitere Neurieder Jugendteams im normalen Ligabetrieb an. Im zweiten Rückrundenspiel der U10 gegen den FC Hertha München ging es hin und her. Folgerichtig trennten sich die Fußballmannschaften am Ende 4:4 unentschieden. Die Neurieder erwischten mit einem Treffer in der ersten Minute einen Blitzstart, kassierten dann aber bis zur Pause drei Gegentore. Nach dem Seitenwechsel bekamen die Grün-Weißen Oberwasser und drehten die Partie mit drei Treffern innerhalb weniger Minuten. Doch kurz nach der 4:3-Führung glich Hertha erneut aus – diesmal zum Endstand. Die Tore für den TSV erzielten Jonas Zeilbeck (2), Lorenz Hartmann und Giosue Ghetachew.

Auch Neurieds U9-Junioren trafen beim SV Olympiadorf München viermal. Da sie aber nur ein Gegentor kassierten, fuhren sie einen vor allem dank einer starken ersten Halbzeit ungefährdeten 4:1-Erfolg ein. Alle vier Treffer erzielte Luis Schönl.

Die zweite U9-Mannschaft des TSV trat ebenfalls beim SV Olympiadorf an. Die Gäste kamen mit der von vielen langen Bällen geprägten Spielweise der Hausherren nicht zurecht und verloren trotz eines Doppelpacks von Ian Boenke deutlich mit 2:7. (mg/te)