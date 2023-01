Drei Jahre warten auf einen Moment: Stüberl-Cup kehrt mit 11. Auflage ins Würmtal zurück

Hallenfußball und Geselligkeit

Von Michael Grözinger schließen

Der Stüberl-Cup ist wieder da. Nach zwei Jahren Pause kehrt das große Gaudi-Hallenfußball-Turnier zurück ins Würmtal - und wird laut Ausrichter besser als die WM in Katar.

Stockdorf/Gauting – Er ist wieder da. „Endlich wieder“, betont Korbinian Halmich. Die Rede ist vom Stüberl-Cup, dem großen Würmtaler Gaudi-Hallenturnier, das seit mehr als zehn Jahren regelmäßig vom TV Stockdorf in der Gautinger Mittelschulhalle (Birkenstraße) veranstaltet wird und jährlich etliche Fußballer aus dem Würmtal und zahlreiche Fans anlockt.

11. Stüberl-Cup 2023 am Samstag, 14. Januar

Auch heuer war der Andrang bei den Teams wieder groß, wie Halmich berichtet, der den 11. Stüberl-Cup an diesem Samstag, 14. Januar, einmal mehr federführend für den Stockdorfer Herrenbereich organisiert. „Es sind zehn Mannschaften dabei, aber wir hatten weitaus mehr Anfragen“, sagt der langjährige Spieler und Trainer des TVS.

Die Sehnsucht bei den Fußballern im Würmtal sei groß, meint Halmich. Das liege nicht zuletzt daran, dass das Turnier in den vergangenen beiden Jahren coronabedingt nicht stattfinden konnte. Die letzte Auflage war das Jubiläumsturnier 2020, seither ruht der Filzball, mit dem beim Stüberl-Cup traditionell gespielt – und geworben – wird. „Ehrlicher Fußball mit der guten alten Filzkugel“, schreibt der Verein in seiner Bekanntgabe in den sozialen Medien.

TV Stockdorf über Stüberl-Cup 2023: „Besseres Turnier“ als WM in Katar

Dort lässt es sich das Social-Media-Team des TVS auch nicht nehmen, den einen oder anderen Seitenhieb in Richtung der Mitte Dezember zu Ende gegangenen Fußball-WM in Katar auszuteilen. „Wir werden am 14. Januar mal wieder ein besseres Turnier auf die Beine stellen“, ist in der Veranstaltungsbeschreibung genauso zu lesen wie „Kaltgetränke statt Klimaanlagen“, „richtige Fans“ oder „eine Beerpong-Area mit mehr Tradition als die katarische Nationalmannschaft“.

Eine ganz spezielle Atmosphäre, auf die sich bestimmt schon viele Fußballer aus dem Würmtal wieder freuen.

Robert Frank, erster Vorsitzender des TV Stockdorf, sagt: „Es freut uns, dass der Stüberl-Cup nach der Corona-Pause endlich wieder stattfindet.“ Das Ersatz-Kleinfeldturnier im Sommer im Freien im Rahmen der 111-Jahr-Feier des TVS sei schön gewesen, „aber die Variante in der Halle hat eben eine noch größere Tradition und eine ganz spezielle Atmosphäre, auf die sich bestimmt schon viele Fußballer aus dem Würmtal wieder freuen“, so Frank.

Stüberl-Cup 2023: Hochklassiges Feld mit allen bisherigen Siegern

Dass es beim Stüberl-Cup mehr auf die gesellige Komponente ankommt als auf den sportlichen Ehrgeiz, ist bekannt. Und doch treten letztendlich alle Teams an, um den Pokal zu holen.

Entsprechend sind auch heuer wieder alle bisherigen Sieger mit von der Partie: Titelverteidiger Vino della Casa vom TSV Neuried, die Discoburschen (SV Planegg-Krailling), mit drei Titeln Rekordsieger, der zweimalige Gewinner Drunken City Tigers (TSV Pentenried), die beiden bisherigen Stockdorfer Sieger SpVgg Hasenbergl/Neuperlach (zwei Titel) und Offensive Würmtal sowie die Altherren-Spielgemeinschaft aus Pentenried, Stockdorf und Gräfelfing, die heuer unter dem Namen PSG antritt. Das Feld wird aufgefüllt vom Wolfsrudel (Gautinger SC), Gaffel Kölsch (Mix aus dem Würmtal), den TV Stockdorf Allstars und dem FC Schmerzgebirge Aua, einer Freizeitmannschaft aus München, die heuer erstmals beim Stüberl-Cup dabei ist.

Wo man im Würmtal hinschaut, ist das Verlangen nach diesem Event sehr groß.

Korbinian Halmich wird auch in diesem Jahr für die Offensive Würmtal auflaufen. Er ist voller Vorfreude und hat diese auch bei vielen anderen Teilnehmern beobachtet. „Immer wenn ich in den letzten Wochen jemanden getroffen habe – zufällig oder geplant – wurde es deutlich: Wo man im Würmtal hinschaut, ist das Verlangen nach diesem Event sehr groß“, sagt der 33-Jährige.

Stüberl-Cup 2023: Das sind die Eckdaten

Er freut sich „am allermeisten“ auf einen bestimmten Moment: „Wenn wir am Samstag morgens um acht, halb neun nach den letzten Vorbereitungen am Kiosk beim Eingang sitzen, die Mannschaften nach und nach ankommen und man endlich alle wiedersieht.“ Auf diesen Moment steuern die Planungen und Arbeiten seit November zu. Wenngleich Halmich betont, dass die Vorbereitungen mittlerweile sehr routiniert vonstattengingen. „Es ist ein eingespieltes Team, da weiß jeder, was er zu tun hat.“

Beginn am Samstag ist um 9.30 Uhr, ab 13.30 Uhr starten die K.-o.-Spiele, die Siegerehrung ist für 15.45 Uhr angesetzt. Zusätzlich zum Fußball bieten die Organisatoren wieder das Trink- und Geschicklichkeitsspiel Beerpong an, Musik und einen Kioskverkauf für Essen und Getränke. Der Eintritt ist frei.

Stüberl-Cup 2023: „Players‘ Night“ erstmals im Alten Wirt in Krailling

Für diejenigen Spieler und Fans, die nach einem Tag in der Halle noch nicht genug haben, geht es anschließend noch weiter mit der „Players’ Night“, die erstmals im Alten Wirt in Krailling stattfindet. Halmich stellt klar: „Auch Nicht-Spieler und Nicht-Zuschauer sind eingeladen.“

mg